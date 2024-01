Nach dem Abgang von Andreas Luthe Richtung VfL Bochum hat der 1. FC Kaiserslautern reagiert und einen neuen Torwart verpflichtet. Dieser hinterließ auch im Revier seine Spuren.

Kurz vor Ende der Transferphase begrüßt der 1. FC Kaiserslautern einen weiteren Neuzugang im Kader: Robin Himmelmann wird das Torwartteam der "Roten Teufel" verstärken und damit die Nachfolge von Andreas Luthe antreten. Dieser wechselt zum VfL Bochum.

Der 34-jährige Himmelmann bringt einiges an Erfahrung mit in die Pfalz. Von seiner ersten Station im Seniorenbereich bei Rot-Weiss Essen ging es über den FC Schalke 04 ans Millerntor. Beim FC St. Pauli erlebte Himmelmann sein Zweiligadebüt und bisher die erfolgreichste Zeit seiner Karriere.

Nach seiner Zeit bei St. Pauli sammelte er noch internationale Erfahrung beim KAS Eupen in der belgischen Jupiler Pro. Zuletzt lief der 34-Jährige in der Rückrunde der vergangenen Saison neunmal für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga auf.

"Mit dem Abgang von Andreas Luthe, dem wir für seinen Einsatz im Trikot des FCK danken und für seine weitere Zukunft alles Gute wünschen, war für uns klar, dass wir unser junges Torwartteam um einen erfahrenen und gestandenen Spieler ergänzen wollen. Wir freuen uns, mit Robin einen Spieler gefunden zu haben, der dieses Anforderungsprofil erfüllt", erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zur Verpflichtung.

"Vor 12 Jahren habe ich mein Bundesligadebüt auf dem Betze gefeiert und jetzt bin ich wieder hier – solche Geschichten schreibt nur der Fussball. Ich freue mich auf meine Aufgaben hier und darauf, wieder zurück in der Zweiten Bundesliga zu sein. Mein Fokus liegt darauf, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam so erfolgreich wie möglich zu sein", äußerte sich Robin Himmelmann zu seinem Engagement.

Robin Himmelmann - in Zahlen:

2. Bundesliga: 188 Spiele, 260 Gegentore, 51 Zu-Null-Spiele

3. Liga: 50 Spiele, 70 Gegentore, 17 Zu-Null-Spiele

Regionalliga: 23 Spiele, 31 Gegentore, 8 Zu-Null-Spiele

Oberliga: 34 Spiele, 44 Gegentore, 7 Zu-Null-Spiele

Jupiler League: 15 Spiele, 29 Gegentore, 2 Zu-Null-Spiele

Bisherige Vereine: Rot-Weiss Essen, FC Schalke 04 II, FC St. Pauli, KAS Eupen, KSV Holstein Kiel