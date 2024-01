Von 2020 bis 2022 lief Joshua Quarshie für RWE auf und spielte sich in die U-Nationalmannschaften. Nach seinem Wechsel zu Hoffenheim folgt nun eine Leihe in die 2. Bundesliga.

Joshua Quarshie steht vor einem Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim nach Düsseldorf. Im Rahmen des Zweitliga-Topspiels gegen den FC St. Pauli am Samstagabend bestätigte Sportvorstand Klaus Allofs die anstehende Verpflichtung des 19-Jährigen, der auf Leihbasis in die 2. Bundesliga wechseln soll. "Wir sind mit Hoffenheim einig", betonte der 67-Jährige, noch heute soll der Innenverteidiger seinen Medizincheck abhalten.

Für Quarshie ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Duisburger wechselte bereits 2019 aus der Jugend des FC Schalke 04 zu den Düsseldorfern.

Der Durchbruch gelang dem 1,96-Meter-Hünen allerdings bei Rot-Weiss Essen, denen er sich nur zwei Jahre später anschloss. Im Trikot der Essener gelang ihm der Sprung in die U18-Nationalmannschaft Deutschlands.

Quarshie wechselte mit Wagner zur TSG

Seine guten Leistungen in Essen blieben auch bei den Bundesliga-Klubs nicht unbemerkt und so ging Quarshie im Sommer 2022 - gemeinsam mit seinem Trainer Vincent Wagner - den Schritt zur TSG Hoffenheim II in die Regionalliga Südwest. Rot-Weiss kassierte damals dem Vernehmen nach eine Ablöse von etwa 120.000 Euro.

Auch in Hoffenheim wusste der Defensivmann auf Anhieb zu überzeugen. In der Zweitvertretung avancierte er zum Stammspieler und empfahl sich für höhere Aufgaben. Knapp vier Monate nach seiner Ankunft bei der TSG durfte Quarshie regelmäßig mit den Profis trainieren und kam beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg sogar zu seinem Bundesliga-Debüt - wenn auch nur über eine Minute. Währenddessen gelang ihm auch er Sprung in die U19-Nationalmannschaft.

Profivertrag im Sommer

Die Wintervorbereitung verbrachte Quarshie ebenso bei den Profis und empfahl sich für einen Profivertrag, den er im Sommer unterschrieb. Ein weiterer Bundesliga-Einsatz steht für den Mann, der mittlerweile auf insgesamt 45 Einsätze in der Regionalliga Südwest kommt (zwei Tore) allerdings noch aus. In Düsseldorf soll der U20-Nationalspieler nun wertvolle Spielpraxis sammeln und eine Alternative für den verletzten Stamm-Innenverteidiger Jamil Siebert (Innenbandriss im Knie) darstellen.