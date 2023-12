Gemischte Stimmung bei den Schalke-Profis nach dem 2:2-Remis gegen Greuther Fürth. Ein Trikot findet einen besonderen Platz.

Keke Topp bekommt das Strahlen kaum aus seinem Gesicht. Wie glücklich er ist? „Überglücklich!“

In seinem zweiten Starteinsatzerzielte das 19-jährige Nachwuchstalent des FC Schalke 04 sein erstes Profi-Tor: Nach 30 Minuten wird der Stürmer von Blendi Idrizi auf den Weg geschickt, nimmt den Ball direkt und trifft zur 1:0-Führung. „Beim Jubel habe ich alles rausgelassen, was ging“, sagt Topp mit einem Schmunzeln im Gesicht im Interview mit Sky.

Doch nicht bei allen Schalkern war die Stimmung nach dem 2:2-Unentschieden nach zweimaliger Führung gegen Greuther Fürth so gut. Und so verschwand auch das breite Grinsen aus Keke Topps Gesicht als er sagte: „Die zweite Halbzeit war enttäuschend. Wir haben in Unterzahl alles gegeben. Ich bin enttäuscht“, sagte er über das 2:2.

Ähnlich fiel das Fazit von S04-Kapitän Simon Terodde aus: „Die zweite Halbzeit war von ein paar Ungenauigkeiten geprägt.“ Er selbst vergab kurz vor der Halbzeit eine besonders große Torchance: Frei im Strafraum hätte er noch Zeit gehabt, den Ball anzunehmen. Er tat es nicht und schoss über das Tor. „Da suche ich keine Ausreden, das muss ein Tor sein.“

Trotz der vergebenen Führung und obwohl die Schalker es verpassten, den dritten Sieg im dritten Spiel einzufahren, ist Terodde mit der Entwicklung nicht unzufrieden: „Wir sind vor drei bis vier Wochen auf die Schnauze gefallen. Aber aus den letzten drei Spielen haben wir sieben Punkte mitgenommen. Die letzten drei Spiele haben wir richtig gezeigt, was in uns steckt.“





Für Keke Topp wird es dennoch das Spiel sein, in dem er sein erstes Profitor feiern durfte - vor der mit über 60.000 Zuschauern ausverkauften Veltins Arena. Er wird trotz des vergebenen Sieges mit einem Lächeln an den Abend zurückdenken. Das Trikot vom ersten Profi-Tor wird sein Vater bekommen, wie Topp im Interview nach dem Spiel verkündete. Einige Familienmitglieder und Freunde hatten den ersten Auftritt des Sturmtalents vor großer Kulisse verfolgt - und sie dürften hinterher zufrieden gewesen sein.