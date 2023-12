Lange ist der letzte Heimsieg von Hansa Rostock her. Gegen Schalke soll nun zum Ende des Jahres ein Dreier vor eigener Kulisse her.

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag (13:30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga bei Hansa Rostock antritt, dann wird es stimmungsvoll. 29.000 Zuschauer werden da sein, das Stadion ist ausverkauft.

Hansa-Trainer Alois Schwartz freut sich: "Es ist das letzte Heimspiel des Jahres. Wir erwarten eine tolle Kulisse. Die Stimmung im Ostseestadion ist einfach geil. Wir wollen am Sonntag erfolgreich sein."

Wenn Hansa nämlich verliert, rutscht die Mannschaft hinter Schalke auf den Relegationsplatz. Daher ist es auch für Rostock sehr wichtig, gegen die Königsblauen zu punkten.

Schwartz erklärt vor den 90 Minuten: "Diese Liga ist sehr eng. Mit Schalke kommt ein Gegner mit einer sehr hohen Qualität. Bislang haben sie aber keine Konstanz reingekommen."

Was auf beide Teams zutrifft, daher wird es ein offenes Spiel. In dem Hansa auf fünf Mann verzichten muss. Nico Neidhart, der vor wenigen Tagen Vater wurde, Jasper van der Werff, John-Patrick Strauß, Patrick Nkoa und Janik Bachmann fallen aus. Jonas David ist wieder fit. Hinter dem erkrankten Svante Ingelsson steht ein Fragezeichen.

Unter der Woche ging es in der Vorbereitung erstmal darum, überhaupt vernünftig trainieren zu können. Denn auch in Rostock gab es den Wintereinbruch, daher war Schwartz froh, viele Helfer gehabt zu haben: "Erstmal ein Dankeschön an den Verein und die ehrenamtlichen Helfer. Die haben Mittwoch frühmorgens den Trainingsplatz freigeräumt, damit wir gute Bedingungen hatten."

Vielleicht helfen die, dass Hansa seine Bilanz aufpolieren kann. Denn von den letzten sieben Begegnungen konnte Rostock nur eine gewinnen. Der letzte Heimsieg liegt schon lange zurück. Ende September gab es am achten Spieltag ein 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Danach gab es Pleiten gegen Holstein Kiel und den FC St. Pauli und ein torloses 0:0 gegen Hertha BSC.