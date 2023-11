2. Bundesliga: Paderborn-Coach verabschiedet sich öffentlich von Max Kruse

Offiziell ist Max Kruse noch Spieler des SC Paderborn. Das wird sich aber wohl bald ändern. Trainer Kwasniok wünscht dem 35-Jährigen „alles Gute“ und hat viele lobende Worte.

Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok hat sich öffentlich von seinem Spieler Max Kruse verabschiedet. „Alles Gute“, sagte Kwasniok am Donnerstag und ergänzte: „Astreiner Mensch, leider ist es für beide Seiten nicht ganz so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben.“

Kruse war erst im Sommer zum Fußball-Zweitligisten gewechselt, war zuvor beim VfL Wolfsburg ausgemustert worden. Die Verpflichtung des 35-Jährigen sorgte für viel Aufsehen.

Doch sportlich entpuppte er sich nicht als die erhoffte Verstärkung. Auch aufgrund von Verletzungen bestritt Kruse nur fünf Begegnungen. Dass keine weiteren hinzukommen werden, berichtete RS am Dienstagabend exklusiv. Kruse hatte sich bereits in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft von seinen Teamkollegen verabschiedet.

"Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball", schrieb Kruse in den Chat. "Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei."

Trotz des wenig erfolgreichen Zeit Kruses in Ostwestfalen lobte Trainer Kwasniok den früheren deutschen Nationalspieler (14 Länderspiele) ausgiebig. „Ich persönlich möchte vor allem die sportliche und persönliche Beziehung und Konstellation mit Max hier hervorheben und bewerten - und die war auf menschlicher Ebene 1A mit Sternchen“, sagte Kwasniok über den 35-Jährigen. „Er hätte hier den großen Star raushängen lassen können – auch im Alltag. Das hat er nicht ein einziges Mal getan.“

Zur Vertragssituation Kruses, der aktuell nicht bei der Paderborner Mannschaft ist, sagte Kwasniok: „Der aktuelle Stand ist so, dass Max und der Verein sich auf einem guten Weg befinden, da eine gute Lösung zu finden.“ Derweil geht es für die den Coach und seine Mannschaft nach der Länderspielpause zurück in den Zweitliga-Alltag: Am Samstag (13 Uhr) geht es zum Aufsteiger SV Elversberg. (mit dpa)