Schalke: Sturm-Duo knipst bei S04-Test-Sieg

Der FC Schalke hat seinen Test am Mittwoch gewonnen. Viele Nachwuchsspieler waren dabei.

Zweitligist Schalke 04 hat sein Testspiel gegen ein mit vielen Nachwuchsspielern gespicktes Team des niederländischen Spitzenklubs PSV Eindhoven 2:0 (0:0) gewonnen. Fans waren bei der Partie in Eindhoven nicht zugelassen.

Der niederländische Top-Klub, der die Eredivisie mit sieben Punkten Vorsprung auf Feyenoord Rotterdam anführt, musste gegen die Königsblauen auf zwölf Nationalspieler verzichten.

Auch S04-Trainer Karel Geraerts konnte längst nicht auf alle Profis zurückgreifen und baute deswegen mit Steven van der Sloot einen Spieler, der sonst in der Schalker Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kommt, von Beginn an im Mittelfeld ein. Auf der Bank saßen mit Torwart Justin Treichel, Nelson Amadin, Jimmy Kaparos, Joey Müller, Paul Pöpperl und Malik Talabidi weitere Talente aus der U23.

Verzichten musste Geraerts neben den beiden Jung-Nationalspielern Assan Ouedraogo (U17-Weltmeisterschaft) und Yusuf Kabadayi (Deutsche U20) auch auf den frischgebackenen Vater Tobias Mohr (Oberschenkel-Probleme), Ron Schallenberg (Magen-Darm-Infekt), Kenan Karaman (Rippenschmerzen), Leo Greiml (Kreuzbandriss), Marius Müller (Sehnenabriss) und Ralf Fährmann (Adduktorenschmerzen). Tomas Kalas hatte zuletzt nur individuell trainiert. Einige andere Profis, wie etwa Bryan Lasme, Marcin Kaminski oder Thomas Ouewejan, waren gar nicht mit nach Eindhoven gereist und sollen am Donnerstag (11 Uhr) im Schalker Test gegen den belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen mitmischen.

Im Duell mit Eindhoven erarbeitete sich Schalke im ersten Durchgang ein Chancenplus. Nach vier Zeigerumdrehungen landete der Ball nach einem Chipversuch von S04-Kapitän Simon Terodde am Außennetz des PSV-Tores. Kurz darauf brachte Steven van der Sloot eine gefährliche Flanke in den Strafraum der Gastgeber, aber Keke Topp setzte den Kopfball etwas zu hoch an (9.).

Schalke 04: Heekeren – Cissé, Baumgartl, Murkin – van der Sloot, Drexler, Latza, Seguin (78. Pöpperl), Kozuki – Terodde, Topp. Tor: 0:1 (62.) Terodde, 0:2 Topp (90+2).

Die einzige Möglichkeit für die PSV Eindhoven resultierte aus einem kleineren Abstimmungsproblem zwischen Schalke-Verteidiger Ibrahima Cissé und Torwart Justin Heekeren (18.). PSV-Talent Jesper Uneken spitzelte den Ball aber über das Tor der Königsblauen. Nach 37 Minuten lag ein Tor für Schalke in der Luft, nachdem Eindhovens Schlussmann Joel Drommel an einem Eckball vorbeiflog. Keke Topp schoss den Ball aber zu überhastet über die Latte.

Nach dem Seitenwechsel setzte Eindhoven das erste Ausrufezeichen in Form eines Schusses von Mylian Jimenez. Sein Versuch landete jedoch am Außennetz (49.). In der 62. Minute ging Schalke durch einen Treffer von Routinier Simon Terodde in Führung. Der Torjäger traf nach Vorarbeit von Keke Topp mit einem Flachschuss ins linke Eck. Eindhoven kam nach dem Rückstand zu mehreren guten Gelegenheiten. Yorbe Vertessen touchierte mit seinem Schuss die Oberkante der Latte (72.). 180 Sekunden später probierte es der 22-jährige Vertessen erneut, wurde aber bei seinem Versuch von S04-Verteidiger Timo Baumgartl geblockt.

Nach einer von Danny Latza eingeleiteten Umschaltaktion stürmten Simon Terodde und Keke Topp auf das Eindhovener Tor zu, spielten den Konter in Überzahl aber nicht geschickt genug aus, so dass der Ball zur Ecke abgewehrt werden konnte (79.). In der Nachspielzeit gelang den Schalkern noch das zweite Tor: Youngster Keke Topp war aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand zur Stelle.