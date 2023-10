Schalke: Geraerts nach Sieg im Heim-Debüt - "Bin stolz und glücklich"

Der FC Schalke 04 hat in Spiel zwei unter der Regie von Karel Geraerts den ersten Sieg eingefahren. Gegen Hannover 96 siegte S04 mit 3:2.

Nach der 0:3-Pleite beim Karlsruher SC hat der FC Schalke 04 beim Heim-Debüt von Neu-Trainer Karel Geraerts eine Reaktion gezeigt.

In der heimischen Veltins-Arena siegten die Gelsenkirchener gegen die Spitzenmannschaft von Hannover 96 mit 3:2. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Geraerts auf der Pressekonferenz.

Der Belgier meinte nach den Schalker Saisonpunkten acht, neun und zehn: "Ich bin stolz und glücklich. Das sind die drei Punkte, auf die wir seit Wochen gewartet haben. Es war ein enges Spiel, wir haben in den richtigen Momenten getroffen. Besonders gut hat mir gefallen, dass wir nach dem 1:1 noch einmal wieder zurückgekommen sind. Daran zu glauben, ist aktuell sehr wichtig. Wir wollten zeigen, dass wir am Leben sind. Das haben wir getan. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass noch ein harter Weg vor uns liegt. Ich habe auch einige Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen. Das werden wir gemeinsam machen."

Schalke liegt nach elf Spielen weiterhin auf dem Relegationsplatz 16. Doch nach dem Auftritt gegen die Niedersachsen dürfen die königsblauen Anhänger wieder hoffnungsvoll in Richtung der nächsten Partien schauen. Es geht nun im DFB-Pokal zum FC St. Pauli und in der 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg.





Derweil war die Stimmung auf Seiten der Hannoveraner nach der zweiten Auswärtsniederlage in Folge natürlich nicht so gut.

96-Cheftrainer Stefan Leitl bilanzierte:" Wir sind enttäuscht, dass es uns nicht gelungen ist, die Performance der letzten Wochen auch in Gelsenkirchen auf den Platz zu bringen. Wir waren kontrollierend, aber nicht zwingend genug - speziell in der 1. Halbzeit. Wir haben die ein oder andere Situation vor allem über die linke Seite über Derrick Köhn eingeleitet, waren dann aber im letzten Drittel nicht genau und konsequent genug. So haben wir die Schalker am Leben gelassen und so ist es uns nicht gelungen, hier heute Punkte mitzunehmen. Es wäre hier auf Schalke viel möglich gewesen, aber am Ende steht das Ergebnis."

Für Hannover, aktuell Tabellen-Fünfter der 2. Bundesliga, geht es am 5. November (Sonntag, 13.30 Uhr) mit dem Niedersachsen-Derby gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig weiter.