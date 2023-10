Schalke: Fährmann zurück - auch Duo überraschend im Training

Ralf Fährmann trainiert nach seiner Verletzung wieder. Womöglich ist er schon für das Schalker Auswärtsspiel in Karlsruhe eine Option.

Nach zwei freien Tagen am Wochenende hat der FC Schalke 04 am Montagnachmittag mit der Vorbereitung auf das Zweitliga-Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) begonnen. Die Fans, die die öffentliche Einheit am Platz verfolgten, durften sich auch über Rückkehrer Ralf Fährmann freuen. Nach seinen Problemen an der Achillessehne macht der 35 Jahre alte Torwart Fortschritte und trainierte erstmals seit einigen Wochen wieder mit seinen Kollegen.

Dass Fährmann schon am Sonntag in Karlsruhe wieder zum Aufgebot gehört, ist somit nicht ausgeschlossen. Doch wird er auch spielen? Bei der 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause durfte sich Torwart-Talent Justin Heekeren erstmals in der 2. Bundesliga zeigen. Mit dem Ball am Fuß machte der 22-Jährige dabei zwar einen guten Job, doch leistete sich beim zwischenzeitlichen 0:2 einen groben Fehler.

Neben Fährmann und Heekeren ist weiterhin auch Routinier Michael Langer (38) fit. Wer von ihnen unter dem neuen Trainer Karel Geraerts das Vertrauen bekommt und zumindest bis zur Rückkehr von Marius Müller (30, Sehnenabriss im Adduktorenbereich) Schalkes Stammtorwart wird, scheint völlig offen.

Talente kehren vorzeitig zurück

Zumindest Teile des Mannschaftstrainings konnte am Montag wieder Ex-Kapitän Danny Latza absolvieren. Der 33-Jährige fehlte zuletzt mit Leistenprobleme. Auch bei Rechtsverteidiger Cedric Brunner schmerzt die Leiste, weshalb er aktuell nicht trainieren kann.

Etwas überraschend standen am Montag auch wieder die beiden Talente Keke Topp und Yusuf Kabadayi auf dem Platz – denn ursprünglich zählten die beiden 19-Jährigen zum Aufgebot der deutschen U20-Nationalmannschaft, die am heutigen Montagabend auf Tschechien trifft. Da sich die beiden Offensivspieler allerdings dem neuen Trainer zeigen wollen, sind Kabadayi und Topp vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist.