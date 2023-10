Schalke: Trainerwechsel - Leihspieler muss sich neu beweisen

In den vergangenen Wochen kam Schalke-Leihspieler Mehmet Aydin regelmäßig für Trabzonspor zum Einsatz. Jetzt bekommt er einen neuen Trainer.

Mit seinem Leih-Wechsel zu Trabzonspor hat sich Mehmet Aydin mehr Spielpraxis erhofft. Dieser Plan ging bislang in weiten Teilen auf. Am vergangenen Spieltag kam der Rechtsverteidiger zwar nicht zum Einsatz, doch in den vorigen fünf Partien stand er jeweils in der Startelf des Süper-Lig-Klubs.

Jetzt werden die Karten für Aydin und seine Teamkollegen allerdings neu gemischt: Sie bekommen einen neuen Trainer, denn Trabzonspor hat sich nach nur sechs Monaten von Nenad Bjelica getrennt. Am Donnerstag gab der Klub von der Schwarzmeer-Küste die Trennung von dem früheren Bundesliga-Profi bekannt.

Der Nachfolger steht auch schon fest: Abdullah Avci übernimmt den Tabellensiebten des türkischen Oberhauses. Damit kehrt der Mann zurück, der Trabzon am Ende der Saison 2021/22 zur Meisterschaft geführt hatte und bis zum Frühjahr dieses Jahres an der Seitenlinie stand.

Ob er auf Aydin setzen wird? Jedenfalls kann sich das Schalke-Talent zunächst nicht im Mannschaftstraining beweisen - dafür aber im Trikot der U21-Nationalmannschaft: Aydin ist derzeit mit der türkischen Junioren-Auswahl unterwegs. Anfang des Jahres gehörte er noch zum Kader der A-Nationalmannschaft, ohne zum Einsatz zu kommen.

Nun muss der gebürtige Würseler den Umweg über die U21-Auswahl nehmen, um sich für sein Debüt im Trikot der "Milli Takim" und vor allem für einen Platz im Kader für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer zu empfehlen. Nach zwei Niederlagen zum Start der Qualifikationsrunde für die U21-EM steht die Türkei in den Duellen gegen San Marino (Freitag, 18.45 Uhr) und Lettland (Dienstag, 14 Uhr) bereits unter Zugzwang.

Für Aydin wären es die ersten Länderspiele überhaupt für die Türkei. Bis zur U20 hatte das Schalker Eigengewächs aus der Knappenschmiede stets für die deutschen U-Nationalmannschaften gespielt. Sein letztes Länderspiel absolvierte er vor einem Jahr für die U20 des DFB.