2. Bundesliga: Heekeren im Tor - sechs Neue in der Schalker Startelf

Schalke 04 trifft heute auf Hertha BSC. Matthias Kreutzer sitzt dann letztmals auf der Trainerbank. Hier gibt es die letzten Infos vorm Spiel.

Schalke 04 wird gegen Hertha BSC (13.30 Uhr/Sky) mit einem Debütanten im Tor an den Start gehen: Interimstrainer Matthias Kreutzer hat erstmals Justin Heekeren zwischen die Pfosten berufen, wenn die Königsblauen den lang ersehnten Befreiungsschlag in der 2. Bundesliga erreichen wollen. Insgesamt hat Kreuzer die Startformation auf sechs Positionen gegenüber der 1:3-Pleite beim SC Paderborn umgestellt.

Vor Heekeren kommt es in der Abwehr zu zwei Veränderungen. Anstelle von Tomas Kalas rückt der zuletzt ins Training der U23 verbannte Timo Baumgartl wieder in die Innenverteidigung. Auf hinten rechts verteidigt Henning Matriciani anstelle des angeschlagenen Cedric Brunner.

Auch Ron Schallenberg bekommt neben sich im defensiven Mittelfeld einen neuen Nebenmann zur Seite gestellt: Lino Tempelmann spielt hier anstelle von Paul Seguin. Weiter vorne spielen von Beginn an Dominick Drexler und Kenan Karaman anstelle von Assan Ouedraogo und Bryan Lasme.

Wenn der FC Schalke 04 heute auf Hertha BSC trifft, ist es für Matthias Kreutzer ein Deja-vu. In der Abstiegssaison, als der Ausgang noch nicht absehbar war und die Königsblauen sich aber von Frank Kramer getrennt hatte, saß Kreutzer einmal interimsweise auf der Schalke-Trainerbank, ehe Thomas Reis verpflichtet wurde.

So spielen sie: Schalke 04: Heekeren - Matriciani, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan – Tempelmann, Schallenberg, Drexler – Karaman, Polter, Murkin. Hertha BSC: Ernst – Kenny, Leistner, Kempf, Karbownik – Bouchalakis, M. Dardai, Zeefuik, Reese, Prevljak - Tabakovic.

Es war das Spiel – bei Hertha BSC. Und endete mit 1:2. Heute wird der 40-Jährige letztmals nach der Trennung von Reis die Schalker verantwortlich coachen – wieder gegen die Berliner. Anschließend soll bei S04 dann nach Informationen dieser Redaktion Karel Geraerts Coach werden.

Auch wenn im weiteren Saisonverlauf aller Voraussicht nach der Belgier Geraerts auf der Trainerbank sitzen soll, würde sich Kreutzer im Falle eines Sieges mit einem guten Gefühl verabschieden. Obwohl Schalke gerade in einer sportlichen Misere steckt, gibt es ein gutes Omen: In der vergangenen Bundesliga-Saison, die mit dem Sturz für beide Traditionsklubs in die Zweitklassigkeit enden sollte, gewannen die Schalker ihr Heimspiel mit 5:2. Dies wäre heute ein Ergebnis, dass Karel Geraerts den Einstieg zumindest etwas erleichtern würde.