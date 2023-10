Schalke: Trio um Simon Terodde meldet sich im Training zurück

Gute Nachrichten vom FC Schalke 04: Drei zuletzt verletzte Spieler haben am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah war beim Dienstags-Training des FC Schalke 04 der umjubelte Mann. „Asa“, der bei den Königsblauen als Leiter Lizenz fungiert, bekam anlässlich seines 45. Geburtstags zahlreiche Glückwünsche.

Asamoah genoss die Gratulationen sichtlich und machte mit einem Teil der rund 500 Fans am Trainingsgelände Selfies, schrieb dazu fleißig Autogramme auf Trikots, Schals und Fotos.

Auf seinen Social Media-Kanälen postete der FC Schalke 04 ein Foto von Asamoah, schrieb dazu: „381 Profi-Spiele für Königsblau, 64 Tore, 1 Legende. Alles Gute zum Bday, Gerald Asamoah!“ Zahlreiche S04-Anhänger gratulierten dem früheren Profi in den sozialen Netzwerken.

In einem Beitrag heißt es: „Einer der letzten echten Malocher. So jemanden wie ihn werden wir wohl nie wieder auf dem Platz sehen.“ Ein anderer Schalke-Fan kommentierte im Hinblick auf das kommende Heimspiel gegen Hertha BSC: „Bitte am Sonntag in der Startelf.“ In einem weiteren Posting meint ein Fan: „Hätten wir nur drei Spieler mit deinem Kämpferherz, sähe das momentan anders aus.“

Interimstrainer Matthias Kreutzer konnte bei der Arbeit am Dienstag wieder auf Torwart Ralf Fährmann und auf Torjäger Simon Terodde zurückgreifen. Sturm-Routinier Terodde musste zuletzt wegen Wadenproblemen kürzer treten. Der frühere Hamburger absolvierte sein letztes Zweitligaspiel Anfang September beim 1:1 in Wehen Wiesbaden.

Fährmann und Terodde absolvierten jetzt das Mannschafts-Training komplett mit. Auch Abwehrspieler Ibrahima Cissé meldete sich bei den kriselnden Schalker wieder fit zurück. Ex-Kapitän Danny Latza arbeitete unterdessen individuell.