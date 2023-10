Schalke: Mannschaft gut genug für den Aufstieg? Matthäus zweifelt

Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. "Vielleicht überschätzt sich Schalke", mutmaßt Ex-Profi und TV-Experte Lothar Matthäus.

Dass der FC Schalke 04 ein Verein der Extreme ist, bei dem Stimmungen schnell umschlagen können, ist bekannt. Doch in welcher Lage sich die Königsblauen nach acht Spieltagen in der 2. Bundesliga befinden, dürfte selbst viele Experten überrascht haben.

Nach nur zwei Siegen belegen sie den Relegationsrang 16 und haben bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Die Trennung von Thomas Reis in der Vorwoche brachte kurzfristig allerdings nicht den erhofften Effekt. Mit 1:3 unterlag die Mannschaft im ersten Spiel nach dem Paukenschlag beim SC Paderborn.

"Vielleicht überschätzt sich Schalke", mutmaßt TV-Experte Lothar Matthäus in der Sky90-Talkrunde von Sky. Die Gelsenkirchener hatten ja den Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben. Der ist aktuell weit entfernt. Für Matthäus auch eine Frage der Qualität des Teams.

"Die Mannschaft ist vielleicht nicht so stark, dass man sagt: Die steigen auf", sagt der deutsche Rekordnationalspieler. S04 ist in seinen Augen nicht unbedingt ein Aufstiegsfavorit. "Vielleicht müssen sie wissen, wo kommen wir her, wer sind wir? Wir sind ein großer Verein, aber die Vergangenheit zählt nicht mehr. Es zählt die Gegenwart, das Jetzt."

Und da schafft es Schalke aktuell nicht zu punkten. Matthäus zieht einen Vergleich zum Revier-Rivalen Borussia Dortmund, der in der Bundesliga zuletzt nicht glänzte - und dennoch erfolgreich ist. "Dortmund holt die Punkte über die Mentalität. Das schafft Schalke nicht."

Daher glaubt Matthäus: "Mit der Mannschaft und mit dieser Unruhe im Gesamtverein wird es schwierig, schnell wieder zurückzukommen, wo sie eigentlich hingehören."

Droht den Knappen womöglich sogar der komplette Absturz? "Das hoffen und wünschen wir alle nicht", so der 62-Jährige. Er sei kein Schalke-Insider oder Edel-Fan, "aber für mich als Fußball-Romantiker und auch mit diesen Erfahrungen, die ich da auf Schalke gesammelt habe, als Spieler, als Sky-Experte, würde es mich natürlich freuen, Schalke schnellstmöglich wieder in der Bundesliga zu sehen".