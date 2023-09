SC Paderborn: Ex-Schalker startet durch - mindestens drei Ausfälle vor S04-Spiel

Der SC Paderborn empfängt am Freitagabend den FC Schalke 04. Für einen jungen Mittelfeldspieler kommt es zum Wiedersehen mit dem Ex-Klub.

Der Sprung von der U19-Bundesliga in die 2. Bundesliga ist groß - Mattes Hansen aber hat ihn auf Anhieb gemeistert. Nach zwei Jahren in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 erkor der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler den SC Paderborn als ersten Verein im Seniorenbereich aus.

Diese Entscheidung zahlt sich bislang aus: Hansen ist in der Mittelfeldzentrale des SCP gesetzt und stand an den vergangenen fünf Spieltagen in der Startelf. Nur drei Feldspieler sammelten mehr Minuten als der gebürtige Parchimer.

"Der Wechsel nach Paderborn war ein super Schritt für mich. Hier habe ich sofort volle Wertschätzung gespürt", erklärte Hansen gegenüber der Neuen Westfälischen. "Der Verein hat früh die Initiative ergriffen und mich von dem Projekt hier überzeugt."

Und nun steht ein für Hansen "besonderes" Spiel an. Denn am Freitagabend kommt sein Ex-Klub Schalke zum SCP. 2021 kam Hansen aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg nach Gelsenkirchen. In der U19 von S04 gehörte Hansen schnell zu den Leistungsträgern. In der vergangenen Spielzeit trug er zudem die Kapitänsbinde und wirkte auch bei einem Testspiel der Profis mit.

Jetzt steht er dem Zweitliga-Team der Königsblauen erstmals gegenüber. Drei Mannschaftskollegen müssen hingegen passen: Maximilian Rohr (Sprunggelenksprobleme), Robert Leipertz (Sehnenanriss) und Filip Bilbija (Innenbandanriss) fehlen weiterhin verletzt.

Mit Niclas Nadj (Grippaler Infekt) und Jannis Heuer (angeschlagen) droht ein weiteres Duo auszufallen. "Wir müssen sehen, ob es bis zum Wochenende reicht", sagte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok am Dienstag gegenüber Vereinsmedien.

Zu jenem Zeitpunkt konnte Kwasniok wohl nicht ahnen, dass die Schalker am Mittwoch Trainer Thomas Reis freistellen würden. Turbulent war die Lage bei den Gelsenkirchenern aber bereits - weshalb Kwasniok meinte: "Die Unruhe auf Schalke tangiert mich nicht. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe. Es wird wieder darauf ankommen, die Spieler in der besten Verfassung auf den Rasen zu bringen."