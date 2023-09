2. Bundesliga: Hertha-Befreiungsschlag, Klatschen für Osnabrück und Kiel

In der 2. Bundesliga feiern Hertha BSC, der FC St. Pauli und vor allem Hannover 96 am Sonntag deutliche Siege.

Dank Dreifach-Torschütze Haris Tabakovic hat sich Hertha BSC im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga Luft verschafft und die Abstiegsplätze verlassen. Die kriselnden Berliner gewannen am Sonntag zu Hause gegen den Tabellennachbarn Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0) und verbesserten sich auf Rang 15. Die Niedersachsen rutschten dagegen auf den vorletzten Platz.

Hertha-Neuzugang Tabakovic stocherte den Ball erst über die Linie (38. Minute), dann verwandelte der Mittelstürmer einen Handelfmeter (45.+2) souverän - und schließlich traf der Angreifer aus rund zehn Metern (71.) zum Endstand. Zwei weitere vermeintliche Treffer des Schweizers wurden wegen Abseitsstellungen aberkannt. Vor 43 528 Zuschauern erarbeiteten sich die Hausherren vor allem über ihren schnellen Außenbahnspieler Fabian Reese immer wieder Chancen, kamen zu einem verdienten Sieg.

Hannover 96 hat mit einer Gala-Vorstellung das Niedersachsen-Duell mit dem VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl demontierte am Sonntag vor 37 000 Zuschauern den Tabellenletzten mit 7:0 (2:0) und verbesserte sich nach den Toren von Havard Nielsen (21. Minute/45.+1), Cedric Teuchert (63./71./Foulelfmeter), Louis Schaub (59.), Derrick Köhn (77.) und Andreas Vogelsammer (80.) auf Platz fünf. Osnabrück musste nach einer Roten Karte für Niklas Wiemann (37.) fast eine Stunde in Unterzahl spielen und bleibt mit einem Zähler auf Rang 18.

Zwei frühe Traumtore haben dem FC St. Pauli den Weg zum ersten Heimsieg in der Saison der 2. Fußball-Bundesliga geebnet und den Sprung von Holstein Kiel an die Tabellenspitze verhindert. Nach vier Unentschieden in Serie setzten sich die Hamburger am Sonntag gegen den Nordrivalen von der Förde mit 5:1 (3:0) durch.

Connor Metcalfe (4.) mit einem Schuss aus mehr als 25 Metern in den Winkel und Eric Smith (7.) mit einem Freistoß aus etwa der gleichen Entfernung ebenfalls in den Winkel sorgten schon früh für eine klare Führung vor 29 546 Zuschauern. Es waren die ersten Heimtore des Teams von Trainer Fabian Hürzeler, nachdem die bisherigen beiden Saisonspiele am Millerntor jeweils 0:0 geendet hatten.

Noch vor der Pause erhöhte Oladapo Afolayan (38.) auf 3:0. Lewis Holtby (50.) erzielte kurz nach Wiederbeginn den einzigen Holstein-Treffer. Nach dem ebenfalls sehenswerten Toren von Lars Ritzka (70.) und Marcel Hartel (90.+4) war die Entscheidung gefallen. Durch den Erfolg schaffte der FC St. Pauli als Sechster den Anschluss an die obere Tabellenregion. Die Kieler sind nach sechs Spieltagen Dritter.