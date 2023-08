Schalke: Auf diesen Linksverteidiger sind die Königsblauen heiß

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist der FC Schalke 04 wohl in den Niederlanden fündig geworden.

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Linksverteidiger gefunden. Der Zweitligist steht vor der Verpflichtung von Derry John Murkin. Der 24-Jährige steht noch bis Juni 2024 beim niederländischen Erstligisten FC Volendam unter Vertrag. Das berichtete die niederländische Sportzeitung Voetbal International während des Schalker Spiels gegen Holstein Kiel.

Murkin wurde in Colchester in England geboren, weil seine Mutter den Job wechselte, zog er im Alter von vier Jahren in die Niederlande. Im Alter von 16 Jahren wechselte er in die Jugend des FC Volendam, nachdem er zuvor für die kleineren Vereine ZVV Zaandjik, KFC Koog an de Zaan, VPV Purmersteijn und Fortuna Wormerveer gespielt hatte.

In seiner Jugendzeit kam er überwiegend als Linksaußen zum Einsatz, bevor er als Profi zum linken Verteidiger umgeschult wurde. In seinem dritten Jahr gelang ihm der Durchbruch. In 32 Spielen in der zweiten niederländischen Liga erzielte er sechs Tore und legte sieben Treffer vor, wurde dafür zum "FC Volendam Talent des Jahres" gewählt.

Große Teile der folgenden Saison 2021/22 verpasste er wegen einer Fußverletzung. Er bestritt erst die letzten vier Spiele und trug zwei Vorlagen zum Aufstieg in die Eredevisie bei. Dort ist er Stammspieler und kam seit Beginn der Saison 2022/23 zu 34 Einsätzen (kein Tor, fünf Vorlagen).

Nun steht er vor einem Wechsel zu den Königsblauen - er soll Thomas Ouwejan einen großen Konkurrenzkampf bieten. Vielleicht spielt er schon in Wehen Wiesbaden (2. September, 13 Uhr). Denn gegen Kiel musste Ouwejan verletzt ausgewechselt werden.