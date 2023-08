Fortuna Düsseldorf: Aus dem Ausland - Ehemaliger Bundesligaspieler kommt

Fortuna Düsseldorf hat seine Offensive verstärkt und einen ehemaligen Bundesligaspieler aus dem Ausland verpflichtet.

Fortuna Düsseldorf baut ihre Optionen in der Offensive noch weiter aus: Dennis Jastrzembski wechselt von Slask Breslau zu den Rot-Weißen.

Der 23-jährige Offensivspieler wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Holstein Kiel und Hertha BSC groß. Bei den Berlinern reifte Jastrzembski zum Profi und kam 2018/19 erstmals in der Bundesliga zum Einsatz. Über Stationen beim SC Paderborn und Waldhof Mannheim ging es kurzzeitig wieder zurück zur Hertha und von dort aus zu Slask Breslau. Für das Team aus der polnischen Ekstraklasa spielte er seit der Saison 2021/22.

Insgesamt kommt der in Rendsburg geborene Jastrzembski auf 19 Spiele in der Bundesliga, drei in der 2. Bundesliga, 15 in der 3. Liga und 47 in der Ekstraklasa. Er ist ehemaliger U-Nationalspieler Deutschlands (U16 bis U19) und Polens (U15, U16 und U21).

Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation in Düsseldorf, sagt: "Mit Dennis stößt ein weiterer Offensivspieler zu uns, der bereits in sehr jungen Jahren Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung sammelte. In Polen konnte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Er wird den Konkurrenzkampf in unserem Kader nochmal vergrößern."

Christian Weber, Fortunas Sportdirektor, ergänzt: "Durch die Verpflichtung von Dennis erweitern sich unsere Optionen im Offensivbereich. Er verfügt über ein enormes Tempo und einen guten linken Fuß. Wir freuen uns, dass er ab sofort das Fortuna-Trikot trägt."

"Ich freue mich sehr jetzt in Düsseldorf und bei der Fortuna angekommen zu sein. Ich kann es kaum erwarten, in der Arena aufzulaufen. Der spielerische Ansatz der Mannschaft gefällt mir und ich möchte dem Team mit meiner Schnelligkeit und meiner Zielstrebigkeit so gut wie möglich helfen", sagt Jastrzembski.

Für die Fortuna geht es am Samstag (26. August, 13 Uhr) beim Liga-Neuling SV Elverbserg weiter. Dann schon mit Jastrzembski.