Schalke: Trainer, Sky-Experte und Kapitän vernichten die Leistung in Braunschweig

Alle Beteiligten waren sich einig: Wenn Schalke so spielt wie bei Eintracht Braunschweig, wird es in der 2. Bundesliga keine Siege geben.

Den Saisonstart in die 2. Fußball-Bundesliga hat sich der FC Schalke ganz anders vorgestellt. Das 0:1 bei Eintracht Braunschweig war im zweiten Auswärtsspiel die zweite Pleite.

Zuvor verlor man zum Auftakt mit 3:5 beim Hamburger SV. Mit nur drei Punkten stehen die Königsblauen nach dem dritten Spieltag auf Platz 13.

Und nach den 90 Minuten gab es verbale Attacken, die man zuvor in dieser Aggressivität in den Zweikämpfen gerne gesehen hätte bei der S04-Mannschaft.

Den Anfang machte Sky-Experte Torsten Mattuschka, der betonte: "Das war gar nix, so kannst du nicht bestehen in der 2. Liga. Es gab gar kein Durchsetzungsvermögen. Schalke hat kaum Zweikämpfe gewonnen, so kann man nicht in eine Partie gehen."

Und S04-Kapitän Simon Terodde sprach in die gleiche Richtung. Sein klares Fazit: "Es reicht nicht 45 Minuten gut zu spielen. Zu Beginn war es unerklärlich, Braunschweig hat verdient gewonnen. Wir haben den Gegner erneut zum Tor eingeladen, aber es gab genug Zeit danach."





Wobei Schalke-Trainer Thomas Reis anmerkte, dass es nur deshalb so lange spannend war, weil Braunschweig seine Mannschaft nicht früher höher in Rückstand schoss.

In der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, willkommen in der 2. Bundesliga Thomas Reis

Reis war bedient: "In der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, willkommen in der 2. Bundesliga. Ich denke, die Jungs waren so eingestellt, dass sie wussten, der Gegner wird aggressiv antreten. Wie wir angefangen haben, so kann man keine Spiele gewinnen. Nach dem Wechsel war es etwas besser. Das Ding hätte aber auch nach 75 Minuten erledigt sein können, wenn Braunschweig vorne besser getroffen hätte."

Bessere Laune hatte Braunschweigs Torschütze Fabio Kaufmann, der nach dem ersten Dreier analysierte: "Wir haben es im DFB-Pokal schon nicht so schlecht gemacht. Da wollten wir dran anknüpfen, ich denke, wir sind der verdiente Gewinner. Im letzten Jahr hatten wir erst am siebten Spieltag den ersten Sieg, jetzt schon am dritten Spieltag. Wir leben davon, dass wir alles geben und jeder jedem alles gönnt."

Und Schalke muss nun schnell die Kurve bekommen, am Freitag (18:30 Uhr) geht es weiter, dann kommt Holstein Kiel nach Gelsenkirchen.