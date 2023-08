Vierte Station nach Schalke-Abschied - Matthew Hoppe wechselt erneut

Zwei Jahre nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 wechselt Matthew Hoppe erneut den Verein. Der Stürmer verlässt Europa.

Er war der Lichtblick in der vorletzten Abstiegssaison des FC Schalke 04: Matthew Hoppe. Doch zwei Jahre, nachdem der 22-Jährige die Königsblauen verlassen hat, nimmt seine Karriere eine weitere Wendung.

Hoppe kehrt nach vier Jahren in Europa zurück in seine Heimat und wird künftig für die San Jose Earthquakes in der nordamerikanischen MLS auflaufen. Für den Stürmer ist es bereits die vierte Station nach seinem Abschied aus Gelsenkirchen.

Der Verein aus Kalifornien hat Hoppe bis zum Ende der Saison auf Leihbasis vom FC Middlesbrough verpflichtet und sich eine Option auf einen dauerhaften Transfer gesichert. "Matthew ist ein aufregender, junger Spieler, der bereits viel Erfahrung in verschiedenen Ligen gesammelt hat", wird Geschäftsführer Chris Leitch zitiert.

Hoppe kam 2019 aus den USA in die Schalker Knappenschmiede und erhielt eineinhalb Jahre später seinen ersten Profivertrag. Seinen größten Moment erlebte er in Schalkes desaströser Abstiegssaison 2020/21.

Schalke erhielt Millionensumme für Matthew Hoppe

Mit einem Hattrick führte er S04 beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim zum ersten Saisonsieg - und katapultierte sich selbst ins Rampenlicht. Auch in den beiden folgenden Spielen sowie kurz vor dem Saisonende traf er, so dass Hoppe mit sechs Toren Schalkes erfolgreichster Torschütze war.

Nach dem Abstieg verkauften die Königsblauen den Angreifer für angebliche 3,5 Millionen Euro zu RCD Mallorca. Durchsetzen konnte sich der achtmalige Nationalspieler der USA (ein Tor) nicht. Er zog weiter zum englischen Zweitligisten FC Middlesbrough, wo er ebenfalls kaum zum Zug kam und im vergangenen Winter an Hibernian FC nach Schottland verliehen wurde.

An der US-amerikanischen Westküsten will Hoppe künftig wieder an glücklichere Zeiten anknüpfen und dem Verein beim Einzug in die Playoffs helfen. Als Tabellensechster der Western Conference liegen die Earthquakes, bei denen auch der frühere Augsburger Carlos Gruezo unter Vertrag steht, aktuell auf Kurs.