Schalke 04 startet beim der Hamburger SV in die Saison. Neben Ouedraogo kommt es noch zu einem weiteren Profidebüt. Hier gibt's das Spiel im Live-Ticker.

Thomas Reis hat ein wenig Geheimniskrämerei beim FC Schalke 04 betrieben: Ja, Assan Ouedraogo werde auf jeden Fall im Kader zum Start in die 2. Bundesliga beim Hamburger SV heute Abend (20.30 Uhr/Sky). Aber ob das 17 Jahre alte Talent auch schon von Beginn an auf dem Rasen stehen würde? Das verriet Reis vor der Partie nicht. Nun ist die Gewissheit da: Assan Ouedraogo wird von Beginn an gegen den HSV spielen.

Der Mittelfeldspieler dürfte in der Schalker Dreierkette hinter Kapitän und Stürmer Simon Terodde die zentrale Position einnehmen. An seiner Seite: Tobias Mohr (links) und Kenan Karaman (rechts). Ouedraogo hat in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen, zeigte sich am Ball stark und innovativ. Thomas Reis lobte den Jungstar zuletzt auch dafür, dass er sich gut in die Mannschaft eingebracht hätte und dafür voll akzeptiert worden sei.

Ouedraogo ist nicht der einzige Schalker, der heute Abend sein Profidebüt feiern wird: Ibrahima Cissé nimmt nach dem Kreuzbandriss den frei gewordenen Platz in der Innenverteidigung neben Marcin Kaminski ein. Timo Baumgartl, den Schalke am Mittwoch noch von der PSV Eindhoven verpflichtet hatte, ist in Hamburg noch nicht im Kader. Als Außenverteidiger der Abwehrkette fungieren Thomas Ouwejan (links) und Cedric Brunner (rechts).