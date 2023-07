Schalke: Lars Unnerstall huldigt bei Rückkehr S04 - und seinen Badelatschen

Für den Ex-Schalker Lars Unnerstall - und seine Badelatschen - war es eine besondere Rückkehr zum FC Schalke 04. Nach dem 2:2 von S04 gegen den FC Twente sprachen wir mit ihm.

Was für ein bewegender Tag für Lars Unnerstall. Und für seine Badelatschen. Nach neuneinhalb Jahren betraten der Torhüter und seine Adiletten gemeinsam wieder heimischen Boden. In der Gelsenkirchener Veltins-Arena war der 33-Jährige einst zum Bundesligaspieler geworden. Nun kehrte er mit dem FC Twente zurück an alte Wirkungsstätte.

Und beide fühlten sich sofort wieder heimisch. Unnerstall, dem die S04-Fans insbesondere seine starke Leistung beim 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund in der Saison 2012/13 weiterhin hoch anrechnen, und die Gummislipper. „Es war super“, freute sich Unnerstall über den warmen Empfang der Schalke-Anhänger. „Es war einfach geil, hier wieder in dieses Stadion zu kommen und die Fans zu spüren. Es war sehr bewegend, als die Fans nach dem Spiel noch meinen Namen gerufen haben.“

Nach dem Abpfiff huldigten die Ultras ihrem damaligen Derby-Helden mit Sprechchören. Und der zahlte mit Applaus zurück. „Es ist einfach schön zu wissen, dass man doch noch in diesem Verein existiert und weiterlebt, auch wenn ich schon beinahe zehn Jahre nicht mehr im Verein bin.“

Ähnlich muss es auch seinen Adiletten ergangen sein, die aber nicht so auskunftsfreudig waren wie ihr Träger. Denn auch sie haben, wie der inzwischen 33-jährige Unnerstall, einen weiten Weg hinter sich gebracht.

Schalke: Unnerstalls Derbyhut noch im Umzugskarton

Schließlich haben sie Unnerstell stets begleitet und standen schon im schweizerischen Aarau, in Düsseldorf, beim PSV Eindhoven und beim VVV-Venlo in der Heimkabine. Die Niederlande kennen sie inzwischen in- und auswendig. Schließlich spielt der aus Ibbenbüren stammende Unnerstall bereits sechs Jahren im Nachbarland und spricht inzwischen auch die Sprache perfekt.

Auf Deutsch dagegen musste er schon oft die Geschichte seines Derbyhutes erzählen. Den hatte er damals von den Ultras nach dem Triumph in Dortmund als Zeichen der Anerkennung geschenkt bekommen. Alle Ultras waren damals mit weißen Fischerhüten erschienen.

Einer davon gehört seitdem Lars Unnerstall. Und fristet doch in einer Umzugskiste noch ein Schattendasein. Irgendwann mal soll er in seinem Trophäenzimmer einen Ehrenplatz im Hause Unnerstall erhalten. Allerdings hat sich der Stand der Dinge seit dem Spiel gegen Twente aus dem Vorjahr nicht wesentlich geändert.

Ganz anders dagegen seine Adiletten. Die spüren beinahe täglich seine Wärme – und das seit bereits einem Jahrzehnt. „Das sind wirklich noch meine Badelatschen aus meiner Schalker Zeit. Ich habe sie seitdem ständig in Gebrauch, aber sie gehen einfach nicht kaputt. Das ist eben Qualitätsware“, erklärte Unnerstall lachend. „Darauf steht sogar noch die 36, meine frühere Rückennummer.“ Aber nur selten standen sie so im Scheinwerferlicht wie am Samstag.





„Ich denke, dass wir fußballerisch die Nase vorn hatten mit unserem Kombinationsspiel. Schalke ist doch sehr über die Körperlichkeit und die Kraft gekommen“, urteilte Unnerstall. „Aber sie haben auch drei, vier Bäume. Bei Standards im Strafraum sind sie eine Macht.“

Unnerstall, der aus der U19 des Vereins stammt und S04 immer noch intensiv verfolgt, hat ein gutes Gefühl, was die Rückkehr in die Bundesliga angeht. „Ich denke, dass sie zu einem großen Teil vor dieser Saison für die 2. Liga besser dastehen als im letzten Jahr für die Bundesliga.“ Er selbst wolle zunächst mit Twente die Gruppenphase der Conference League erreichen und auch in dieser Saison wieder in der Eredivisie oben mitspielen.

Dann verschwand Unnerstall mit seinen Adiletten schnell unter die Dusche. Denn zuhause wartete schon die nächste Herausforderung auf ihn. Sein Vater heiratete am Samstag um 16 Uhr in Ibbenbüren. Unnerstall wollte zumindest zum Essen dabei sein. Deshalb war er auch nicht mit dem Mannschaftsbus von Enschede nach Gelsenkirchen gefahren, sondern mit dem eigenen PKW. Den Badelatschen war es egal. Hauptsache sie waren bei der Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte dabei.