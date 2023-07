Der Transferpoker um Rodrigo Zalazar ist beendet. Der Schalke-Profi wechselt nach Portugal zu Sporting Braga.

Seit Wochen wurde über die Zukunft von Rodrigo Zalazar spekuliert. Nun ist der Transferpoker beendet: Der Mittelfeldspieler wechselt von Schalke 04 zu Sporting Braga. Das teilte Schalke am Freitag offiziell mit. Diese Redaktion hatte bereits in den vergangenen Tagen vom Interesse des portugiesischen Klubs am Nationalspieler Uruguays berichtet. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Aus Portugal ist zu hören, dass Schalke rund sechs Millionen Euro Ablöse für Zalazar kassiert – viel Geld für den Zweitligisten aus Gelsenkirchen. An der Ablöse beteiligt wird auch Eintracht Frankfurt - die Summe ist nach Informationen dieser Redaktion allerdings im überschaubaren Rahmen.

Schalke: Rodrigo Zalazar winkt in Braga die Champions League

Die Portugiesen lockten den zentralen Mittelfeldspieler mit der Aussicht, im Europapokal zu spielen. Als Tabellendritter der Vorsaison hat sich Braga einen Startplatz für die Champions-League-Qualifikation gesichert. Heißt: Zumindest die Europa League hat der Klub schon sicher. Für Zalazar der unbedingt weiter für die Nationalmannschaft spielen will, eine deutlich bessere Perspektive als die 2. Bundesliga. „Nachdem Rodrigo uns mitgeteilt hat, den Verein nach zwei Jahren verlassen zu wollen, haben wir eine passende Lösung für alle Seiten gesucht. Wir haben klare wirtschaftliche Bedingungen gestellt, die Sporting Braga nun erfüllt hat“, sagt André Hechelmann, Sportdirektor des FC Schalke 04.

Im Sommer 2021 war Zalazar als Leihspieler von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt ein Jahr später wurde er fest verpflichtet. Bei den Königsblauen erarbeitete er sich dank seiner teils spektakulären Spielweise schnell den Ruf eines Publikumslieblings. In 55 Pflichtspielen für Schalke traf Zalazar neunmal und bereitete 13 Tore vor. Unvergessen bleibt sein 3:2-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli im Mai 2022, der den Schalkern den Aufstieg bescherte.