Schalke nimmt die zweite Woche der Zweitliga-Vorbereitung in Angriff. Drei prominente Namen fehlten im Montagstraining.

Das Debüt von Paul Seguin verlief vielversprechend. Im Testspiel gegen Regionalliga-Aufsteiger SC Spelle-Venhaus (3:0) war gleich der Pass- und Taktgeber im Mittelfeld des Bundesliga-Absteigers FC Schalke 04. Doch der Zugang von Union Berlin ist zum Wochenstart gleich ausgebremst worden.

Seguin fehlte am Montagmorgen im Mannschaftstraining. Er hatte im Test am Samstag einen Schlag auf die Wade abbekommen. Nach ihren Urlauben werden in dieser Woche Kenan Karaman und Rodrigo Zalzar ins Training zurückkehren. Karaman ist aber noch krank und soll erst im Laufe der kommenden Tag einsteigen. Zalazar, einer von Schalkes Verkaufskandidaten, absolviert am Montag einen Leistungstest.

Nach Lebensmittelvergiftung ist Marius Bülter zurück im Mannschaftstraining. Im Hintergrund wird derweil weiter über die Zukunft des Angreifers verhandelt. Der 30-Jährige ist sich mit Bundesligist TSG Hoffenheim einig, noch steht allerdings eine Einigung der beiden Klubs aus. Es geht um die Ablöse. Unter einem Angebot in Höhe von 4 Millionen Euro würden die Königsblauen ihren erfolgreichsten Stürmer der Abstiegsaison (elf Tore) nicht ziehen lassen.

Schalke: Diese Spieler verlassen S04

Abgänge: Alex Kral (Union Berlin), Maya Yoshida, Timothée Kolodziejczak, Nassim Boujellab (alle Vertragsende), Alexander Schwolow (kehrt zu Hertha BSC zurück), Moritz Jenz (kehrt zum FC Lorient zurück), Tom Krauß (kehrt zu RB Leipzig zurück), Jere Uronen (kehrt zu Stade Brest zurück), Eder Balanta (kehrt zum FC Brügge zurück), Michael Frey (kehrt zu Royal Antwerpen zurück)

Verkaufte Leihspieler: Amine Harit (Olympique Marseille, 5 Mio), Can Bozdogan (FC Utrecht, 1 Mio), Jordan Larsson (FC Kopenhagen, 2,5 Mio), Kerim Calhanoglu (SpVgg Greuther Fürth)