2. Liga: Drei Tore, zwei Vorlagen für Rostock - Traumstart für Regionalliga-West-Torschützenkönig

Der FC Hansa Rostock ist erfolgreich in die Saison 2023/2024 gestartet. Das gilt auch für Semih-Serhat Güler, den neuen Hansa-Stürmer.

"Ich will von Tag eins Vollgas geben, mich an die Intensität und das Tempo der 2. Bundesliga gewöhnen. Wenn mir das alles gelingt, dann werde ich auch in der 2. Liga Tore schießen. Denn Fußball bleibt schließlich Fußball - egal, in welcher Liga", betonte Semih-Serhat Güler gegenüber RevierSport nach seinem Wechsel vom Wuppertaler SV zum FC Hansa Rostock.

Gesagt, getan! Güler, der in der abgelaufenen Saison mit 23 Toren Regionalliga-West-Torschützenkönig wurde, zeigte direkt im ersten Testspiel für den Zweitligisten aus Rostock, worauf sich die Hansa-Fans freuen dürfen. Auf Güler-Tore!

Beim Kreis-Oberligisten LSG Elmenhorst siegte Rostock im ersten Testspiel mit 17:0. Vor 2000 Zuschauern war Güler gleich an fünf Rostocker Toren beteiligt. Die neue Nummer elf des Teams von Trainer Alois Schwartz erzielte das 1:0, 2:0 und 4:0. Zwei weitere Treffer legte der Ex-Wuppertaler auf.

Der 35-jährige Rheinländer Güler, der in Köln zuhause ist, freut sich ungemein auf seine Station in der 2. Bundesliga. Noch vor dem Trainingsstart sagte Güler gegenüber unserer Redaktion: "Für mich ist Hansa Rostock wie ein Sechser im Lotte. Dass es dazu gekommen ist, dafür musste auch viel passen. Ich musste eine gute Saison spielen, Hansa suchte einen Stürmer, war von mir überzeugt und die Gespräche mit Trainer Alois Schwartz sowie den Verantwortlichen waren sehr angenehm und gut. Ich freue mich einfach auf diesen tollen Verein.

Er ergänzte: "Ich weiß, dass Hansa Rostock in ganz Deutschland bekannt ist. Wahrscheinlich auch in Fußball-Europa. Das ist ein großer Klub mit einer fantastischen Fanszene. Da kommen immer 25.000 Leute im Schnitt zu den Spielen. Rostock lebt Hansa. Rostock ist eine schöne Stadt, in der man gut leben kann."