2. Liga: Paderborn holt 51-maligen Nationalspieler - Osnabrück erfahrenen Zweitliga-Profi

In der 2. Bundesliga ist einiges los, was den Transfermarkt betrifft: Auch der SC Paderborn und VfL Osnabrück haben sich in den letzten Stunden verstärkt.

Der SC Paderborn hat einen führungsstarken Innenverteidiger für die Zweitliga-Saison 2023/2024 verpflichtet. Der 28-jährige Visar Musliu, der zuletzt für den Drittligisten FC Ingolstadt 04 am Ball war, kommt nach Paderborn.

Neben viel Erfahrung auf Klub-Ebene bringt der 1,87 Meter große Nordmazedonier auch internationale Spielpraxis mit an die Pader.

So stand er bereits in 51 Länderspielen auf dem Platz. In der vergangenen Saison absolvierte er 25 Drittliga-Partien für den FCI. Er blickt zudem auf 14 Zweitliga-Spiele zurück und 160 Begegnungen in seiner mazedonischen Heimat.

"Visar ist im besten Fußballer-Alter und besitzt eine sehr gute Mischung aus Erfahrung und körperlicher Reife, die gerade auf seiner Position wichtig ist. Als gestandener Profi wird er unserer Mannschaft auch mit seiner Führungsqualität auf dem Platz zusätzliche Stabilität verleihen", betont Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

VfL Osnabrück: Zugang will seine 100. Zweitliga-Einsatz für die Lila-Weißen bestreiten

Auch Aufsteiger VfL Osnabrück hat mit Maximilian Thalhammer einen erfahrenen Mann verpflichtet. Der 25-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag. In Osnabrück trifft er auf seinen alten Teamkollegen Charalambos Makridis, den es bereits zuvor von der Donau an die Hase zog.

Thalhammer, der zumeist im zentral defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, bestritt in seiner bisherigen Karriere bereits 98 Spiele in der 2. Bundesliga. Seinen 100. Zweitligaeinsatz wird er im Trikot des VfL feiern. "Mit Maximilian Thalhammer besetzen wir nach dem Wechsel von Sven Köhler zu Odense die Sechserposition neu. Er ist ein sehr laufstarker 6er mit Gardemaß und entsprechendem Kopfballspiel sowie einem außerordentlichem Spielverständnis. Er hat bereits reichlich Erfahrung in der 2. Liga gesammelt und ist trotz dessen noch in einem Alter, in dem er sich weiterentwickeln kann", sagt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.