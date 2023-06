Schalke: Sechs Profis um Fährmann fehlen beim Trainingsstart - Bülter dabei

Am Montag startet bei Schalke 04 da Mannschaftstraining. Einige Profis werden nicht dabei sein. Zwei Top-Talente bekommen eine Bewährungschance.

Schon am Wochenende mussten die Profis des FC Schalke 04 erstmals wieder auf dem Vereinsgelände am Berger Feld schwitzen. Leistungstests standen auf dem Programm – denn obwohl die Fußballer in den Wochen nach dem Abstieg Urlaub machen durften, mussten sie sich fit halten. Jeder Profi bekam individuelle Trainingspläne, die dann in Eigenregie abgearbeitet wurden. Ganz egal ob im heimischen Garten oder während des Urlaubs am Strand. Der aktuelle Leistungsstand der Schalker Mannschaft wurde nun überprüft.

An diesem Montag (11 Uhr, Parkstadion) stehen die Profis dann erstmals wieder gemeinsam auf dem Rasen – beim offiziellen Trainingsauftakt. Auch hunderte Fans werden dabei sein, um das Team und besonders die Neuzugänge Ron Schallenberg (24, kommt vom SC Paderborn), Paul Seguin (28, kommt von Union Berlin), Bryan Lasme (24, kommt von Arminia Bielefeld) und Marius Müller (29, kommt vom FC Luzern) zu beäugen.

Im Parkstadion nicht mit dabei sein wird Stammtorwart Ralf Fährmann. Der 34-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fällt vorerst auf. Er wird zunächst Laufeinheiten absolvieren und soll im Laufe der Vorbereitung ins Mannschaftstraining einsteigen.

Noch mit der U21-Nationalmannschaft unterwegs ist Henning Matriciani (23). Mit dem DFB-Team kämpft er aktuell noch in Georgien und Rumänien um den EM-Titel. Der Verteidiger wird nach dem Turnier noch einige Tage Urlaub bekommen und dann auf Schalke zur Trainingsgruppe stoßen. Rodrigo Zalazar (Uruguay), Ibrahima Cissé (Mali U23) und Kenan Karaman (Türkei) erhalten eine Woche Sonderurlaub, weil sie mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Zalazar hat damit eine Woche länger Zeit, sich mit einem neuen Verein zu beschäftigen. Nicht dabei sein wird auch Dries Wouters (26, war zuletzt an den KV Mechelen verliehen). Der Belgier steht vor einem Vereinswechsel.

Aber: Marius Bülter wird – nach aktuellem Stand – dabei sein. Der beste Torschütze der Bundesliga-Saison hat bei den Königsblauen einen klaren Wechselwunsch hinterlegt, möchte nicht mit in die Zweite Liga gehen. Mit der TSG Hoffenheim hat sich Bülter bereits geeinigt. Schalke und der Bundesligist liegen in den Transferverhandlungen aber noch weit auseinander. Vorerst soll er aber weiter auf Schalke trainieren.

Das ist die Schalker Trainingsgruppe für den Auftakt am Montag

Tor: Müller, Heekeren, Langer

Abwehr: Kaminski, Greiml, Ouwejan, Brunner, Aydin

Mittelfeld: Schallenberg, Seguin, Ouedraogo, Latza, Tauer, Drexler, Kozuki, Mohr, Idrizi

Sturm: Terodde, Polter, Pieringer, Topp, Bülter

Es fehlen: Karaman, Zalazar, Cissé (beide verlängerter Urlaub), Matriciani (U21-EM), Flick (verletzt), Fährmann (verletzt), Wouters (vor Wechsel) Zugänge: Schallenberg (Paderborn), Seguin (Union Berlin), Müller (FC Luzern), Lasme (Bielefeld) Topp, Ouedraogo (beide eigene Jugend)

Abgänge: Kral (Union Berlin), Jenz (VfL Wolfsburg), Calhanoglu (Greuther Fürth), Larsson (bleibt beim FC Kopenhagen), Bozdogan (bleibt beim FC Utrecht), Ranftl (bleibt bei Austria Wien), Krauß (kehrt zu RB Leipzig zurück), Schwolow (kehrt zu Hertha BSC zurück), Balanta (kehrt zum FC Brügge zurück), Frey (kehrt zu Royal Antwerpen zurück), Uronen (kehrt zu Stade Brest zurück) Yoshida, Kolodiziejczak, Boujellab (Vertragsende, vereinslos).