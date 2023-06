Schalke: Leihspieler kehrt nicht zurück - "Für alle Parteien die beste Option"

Das Kapitel Schalke 04 ist für Reinhold Ranftl endgültig beendet. Nach einjähriger Leihe wechselt der Verteidiger nun fest zu Austria Wien.

Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl verlässt den FC Schalke 04 endgültig. Der 31 Jahre alte Österreicher wechselt fest zu Austria Wien. Schon in der vergangenen Spielzeit war er an die Austria ausgeliehen. „Wir sind während der gesamten Leihe mit Reini und seinen Beratern im Austausch gewesen. Dadurch hat sich schnell abgezeichnet, dass der Verbleib beim FK Austria Wien für alle Parteien die beste Option ist“, sagt Sportdirektor André Hechelmann zum Transfer.

In 31 von 32 möglichen Ligaspielen stand Ranftl in der vergangenen Saison für die Wiener auf dem Rasen. Zudem gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen. Bereits in den vergangenen Wochen erklärte Ranftl mehrfach öffentlich, dass er gern bei der Austria bleiben möchte – dieser Wunsch wird ihm nun erfüllt.

In den Zweitliga-Planungen der Schalker spielte Ranftl keine Rolle. Schon, weil er in seiner ersten Saison bei den Königsblauen 2021/22 enttäuschte. Im Sommer 2021 wurde er mit großen Erwartungen als österreichischer Nationalspieler von LASK aus Linz verpflichtet, doch konnte in der 2. Bundesliga nicht überzeugen (nur 15 Einsätze). Im Endspurt der Aufstiegssaison schaffte es Ranftl meist gar nicht mehr in den Schalker Kader.