68 Spiele für den MSV Duisburg: Verteidiger wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger

Die SV Elversberg hat Linksverteidiger Arne Sicker verpflichtet. Der 26-Jährige lief von 2019 bis 2021 für den MSV Duisburg auf.

Aufsteiger SV Elversberg wappnet sich weiter für die Debüt-Saison in der 2. Bundesliga. Nach Paul Stock (TSV Steinbach), Joseph Boyamba (1860 München) und Dominik Martinovic (Waldhof Mannheim) wurde nun der vierte Neuzugang präsentiert. Der hinterließ bereits seine Spuren im Revier.

Arne Sicker verlässt Absteiger SV Sandhausen ablösefrei und schließt sich den Saarländern an. Der Linksverteidiger unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2025. Vor seiner Zeit in Sandhausen (32 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage), durchlief Sicker die Jugend von Holstein Kiel, wo er auch die ersten Schritte im Profifußball ging und den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte (24 Einsätze, drei Vorlagen).

2019 folgte dann der Schritt zurück in die Drittklassigkeit. Der Mann aus Eckernförde schloss sich dem MSV Duisburg an, für den er insgesamt 68-mal auflief – häufiger als bei seinen anderen beiden Stationen zusammen. Für die Zebras gelangen dem Außenverteidiger, der auch zentral defensiv oder im Mittelfeld spielen kann, zwei Tore und sechs Assists.

Sicker verpasste den Aufstieg mit dem MSV

In seiner ersten Saison (2019/20) führte er mit den Zebras über weite Strecken der Saison die Drittliga-Tabelle an. Im Saisonendspurt strauchelte der MSV allerdings und so wurde der Aufstieg um zwei Zähler verpasst. Im Folgejahr reichte es dann nur noch zu Platz 15, der Sprung in die 2. Bundesliga gelang Sicker mit dem Wechsel zum SVS dennoch.

Dort hält der mittlerweile 26-Jährige sich nun auch nach dem Abstieg der Sandhäuser. „Arne bringt mit seiner Schnelligkeit, Verlässlichkeit und Spielstärke sowohl im Defensivverhalten als auch im Einschalten in die Offensivaktionen als Außenverteidiger sehr gute Voraussetzungen mit. Er kennt die 2. Bundesliga und wird unser Team bereichern“, zeigte sich SVE-Sportvorstand Ole Book überzeugt.

Sicker selbst stehe vor „keiner alltäglichen, sondern einer besonderen Aufgabe, in einem Verein mitzuwirken, der gerade einen fantastischen Aufschwung erlebt hat“. Die SVE marschierte aus der Regionalliga Südwest in die 2. Bundesliga durch. Dort will man sich nun etablieren. „Ich freue mich darauf, mit der SV Elversberg und dem gesamten Team diese neue Herausforderung in der 2. Liga anzugehen.“