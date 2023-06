Schalke: Nächster Neuer! Wie Schallenberg - Mittelfeldspieler kommt

Paul Seguin wechselt zu Schalke 04. Der 28-Jährige ist der zweite Neuzugang und unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Gelsenkirchen.

Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Ron Schallenberg (kam vom SC Paderborn) legt der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt nach: Auch Mittelfeld Paul Seguin wird die Königsblauen verstärken, wie die WAZ erfahren hat. Der 28-Jährige wechselt von Union Berlin nach Gelsenkirchen und wird einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Die Ablöse für den gebürtigen Magdeburger beträgt nach WAZ-Informationen 750.000 Euro.

Seguin ist Mittelfeldspieler und soll zusammen mit Ron Schallenberg das neue Duo in der Zentrale bilden. Während Ex-Paderborner Schallenberg dabei vor allem für Defensivaufgaben zuständig sein soll, wurde Seguin verpflichtet, um als Achter auch offensiv für Impulse zu sorgen.

Für Union Berlin stand der 28-Jährige in der vergangenen Saison immerhin 28-mal in der Bundesliga auf dem Rasen (ein Tor, drei Vorlagen) – trotz der großen Konkurrenz bei den Köpenickern. Vor seiner Zeit bei Union spielte Seguin für Greuther Fürth, den VfL Wolfsburg und Dynamo Dresden im deutschen Profifußball. In seiner Vita stehen 73 Bundesligaspiele (zwei Tore) und 100 Einsätze in der Zweiten Liga (zehn Tore).

Im Rennen um Seguin hat sich Schalke auch gegen Konkurrenz aus der Bundesliga durchgesetzt, denn laut Kicker sollen sich auch der FC Augsburg und der VfL Bochum mit einem Transfer des Mittelfeldspielers beschäftigt haben.

Seguin ist nach Schallenberg der zweite externe Neuzugang von Schalke 04. Beide werden am Montag, den 26. Juni, erstmals öffentlich in Blau und Weiß zu sehen sein, wenn in Gelsenkirchen der Trainingsauftakt ansteht.