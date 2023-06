Schalke: Mitabsteiger Hertha BSC holt Torhüter und bastelt an Transferhammer

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Ein namhafter Mittelfeldspieler soll ebenfalls vor einem Wechsel in die Hauptstadt stehen.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga muss Hertha BSC wohl einen personellen Umbruch bewältigen. Am Dienstag vermeldeten die Berliner die Verpflichtung eines neuen Torhüters - der allerdings ein alter Bekannter ist.

Marius Gersbeck wechselt vom Karlsruher SC in die Hauptstadt. Der 27-Jährige verbrachte die vergangenen vier Jahre beim KSC und entwickelte sich zu einem starken Zweitliga-Torhüter. Bis zu seinem Wechsel in den Südwesten stand der gebürtige Berliner über viele Jahre bei Hertha unter Vertrag.

Er durchlief die Nachwuchsteams des Hauptstadt-Klubs und gehörte anschließend zum Profikader, konnte sich aber nicht durchsetzten und wurde mehrfach verliehen. Nun kehrt Gersbeck, der ein bekennender Fan der "Alten Dame" ist, zurück zu seinem Herzensklub.

"Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen. Nun möchte ich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen und der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfen", wird er vom Verein zu seinem Wechsel zitiert. Der Berliner Sportdirektor Benjamin Weber betont: "Er ist Herthaner durch und durch, hat sich in Karlsruhe zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt."

Diego Demme von SSC Neapel zur Hertha?

Abgesehen von Aufrückern aus der eigenen U19-Mannschaft und Leih-Rückkehrern ist Gersbeck der dritte Neuzugang nach Fabian Reese (Holstein Kiel) und Gustav Christensen (Midtjylland U19). Bei dieser Anzahl wird es freilich nicht bleiben. Zeitnah könnte Hertha gar einen kleinen Transfercoup feiern.

Denn wie Sky berichtet, steht Diego Demme vor einem Wechsel zum Absteiger. Der 31-Jährige ist aktuell bei der SSC Neapel unter Vertrag und feierte mit dem Verein die italienische Meisterschaft. Auf dem Weg dorthin kam der Mittelfeldspieler jedoch kaum zum Einsatz (sieben Spiele). Dem Bericht zufolge soll der frühere Kapitän von RB Leipzig bereit sein, für weniger Gehalt nach Berlin zu wechseln. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag.