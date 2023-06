2. Bundesliga: Trotz Vertrags bis 2025 - Dieser Klub und Trainer gehen ab sofort getrennte Wege

Zwei Wochen nach Saisonende in der 2. Bundesliga kommt es noch einmal zu einer Trainer-Trennung. Nach zwei Jahren ist für diesen Mann in Niedersachsen Schluss.

Eintracht Braunschweig und Trainer Michael Schiele beenden ihre Zusammenarbeit. Die Löwen entbinden den 45-Jährigen, dessen Vertrag noch bis Juni 2025 läuft, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben und stellen den Fußballlehrer frei. Wer Schieles Nachfolger wird, ist noch unbekannt.

"Wir sind Michael für seine geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren extrem dankbar. Mit ihm sind uns der direkte Wiederaufstieg in der ersten Saison und schließlich der Klassenerhalt gelungen. Wir haben uns auf Entscheiderseite im Klub außerordentlich viel Zeit genommen, um intensiv zu analysieren, was auf den unterschiedlichsten sportlichen Ebenen in der vergangenen Saison wie gelaufen ist. Wir haben die einzelnen Fakten geordnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weiterentwicklung durch neue Impulse und Veränderungen notwendig ist. Wir wünschen Michael für seine Karriere alles Gute", erläutert Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann die Entscheidung.

Schiele hatte die Mannschaft im Sommer 2021 nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga übernommen und den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. Vor zwei Wochen gelang am letzten Spieltag der Klassenerhalt.

Die Trainerwechsel in der Saison 2022/23 der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Uli Forte (Arminia Bielefeld) - 17. August 2022 - Nachfolger: Daniel Scherning

2. Robert Klauß (1. FC Nürnberg) - 03. Oktober 2022 - Nachfolger: Markus Weinzierl

3. Marc Schneider (SpVgg Greuther Fürth) - 15. Oktober 2022 - Nachfolger: Alexander Zorniger

4. Jens Härtel (Hansa Rostock) - 6. November 2022 - Nachfolger: Patrick Glöckner

5. Timo Schultz (FC St. Pauli) - 6. Dezember 2022 - Nachfolger: Fabian Hürzeler

6. Alois Schwartz (SV Sandhausen) - 19. Februar 2023 - Nachfolger: Tomas Oral

7. Markus Weinzierl (1. FC Nürnberg) - 20. Februar 2023 - Nachfolger: Dieter Hecking

8. Daniel Scherning (Arminia Bielefeld) - 7. März 2023 - Nachfolger: Uwe Koschinat

9. Patrick Glöckner (Hansa Rostock) - 20. März 2023 - Nachfolger: Alois Schwartz

10. Tomas Oral (SV Sandhausen) - 20. April 2023 - Nachfolger: Gerhard Kleppinger

11. Mersad Selimbegovic (SSV Jahn Regensburg) - 20. Mai 2023 - Nachfolger: Joe Enochs

12. Lukas Kwasniok (SC Paderborn) - 25. Mai 2023 - Nachfolger: Frank Kaspari

Nach Ende der Saison 2022/2023:

13. Dieter Hecking (1. FC Nürnberg) - 1. Juni 2023 - Nachfolger: Cristian Fiel

14. Michael Schiele (Eintracht Braunschweig) - 9. Juni 2023 - Nachfolger: noch unbekannt