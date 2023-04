Fortuna Düsseldorf: Freier Eintritt für alle - der Klub stellt seinen revolutionären Plan vor

Fortuna Düsseldorf will mit freiem Eintritt für alle einen ganz neuen Weg gehen. Am Mittwoch stellte der Klub seine Pläne vor.

Am Dienstag richteten sich die Augen der Fußballnation auf einmal auf Fortuna Düsseldorf. Denn am Abend zuvor waren erste Infos an die Außenwelt gedrungen, dass der Klub eine Revolution plane.

Freier Eintritt für alle - zumindest auf lange Sicht. Zum Start sollen in der kommenden Spielzeit drei ausgewählte Partien genutzt werden, um die Pläne zu testen. Über 50.000 Freikarten, auch für die Gäste. Das klingt zu schön um wahr zu sein. Was dahinter steckt, gab der Verein nun bekannt.

Um 14:30 Uhr hatte er zu einer Pressekonferenz eingeladen, auf der es viele Antworten auf die vielen Fragen gab, die im Raum standen.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller betonte: "Düsseldorf rühmt sich mit Recht, eine Sportstadt zu sein. Wir haben ein vitales Interesse daran, dass unser Fußballverein eine gute Zukunft hat, die demnächst auch wieder erstklassig sein soll. Ich habe mich nach und nach von dem Konzept überzeugen lassen. Dieses innovative Konzept wird die Identifikation der Stadt mit dem Verein stärken."

Auch Düsseldorfs Aufsichtsrats-Chef Björn Borgerding erklärte: "Wir als Aufsichtsrat sind geschlossen überzeugt, dass dies der richtige Weg für uns ist. Wir werden den maximal unterstützen."

Zum Inhalt gab Fortunas Vorstandsvorsitzende Alexander Jobst drei Ziele aus.

Die Fortuna will erstklassigen Fußball ermöglichen.

Die Fortuna will deutlich machen, für was der Verein in der Zukunft steht.

Zudem soll der Verein in der Start wieder stärker verankert werden.

Um die drei Ziele erreichen zu können, wird es das Konzept "Fortuna für alle" geben. Vier Eckpfeiler soll das neue Konzept beinhalten.

1) Die Fortuna öffnet den Fußball für alle. Ligaspiele werden umsonst sein in der Arena. Jobst: "Wir starten in einer Pilotphase in der kommenden Saison mit mindestens drei Partien. Das gilt auch für die Auswärtsfans. Basis wird eine digitale Plattform sein. Hier kann man sich anmelden und für die Begegnungen bewerben."

2) Die zukünftigen Einnahmen werden anders und transparenter verteilt. 20 Prozent der zukünftigen Einnahmen aus 'Fortuna für alle' werden neben den Investitionen in Profifußball künftig für den Nachwuchs und den Frauenfußball verwendet. Weitere 20 Prozent werden für Maßnahmen in der Arena eingesetzt. 10 Prozent seien außerdem für soziales Engagement vorgesehen.

3) Die Arena soll im Zusammenspiel mit der Stadt modernisiert und erweitert werden. Das betrifft vor allem die digitale Infrastruktur.

4) Fortuna Düsseldorf ist und bleibt ein Verein, das sei "unverhandelbar", wie Jobst berichtete. Sein Zusatz: "Der Klub gehört den Fans und Mitgliedern."

Sein Fazit: "Wir öffnen den Fußball für alle und gehen einen komplett neuen Weg, indem wir die Ticketeinnahmen nach und nach aufgeben werden."

Vier Partner stehen zum Start bereit, die 45 Millionen Euro für fünf Jahre bereitstellen. Jobst: "Das alles ist möglich aufgrund von starken Partnerschaften mit starken Unternehmen, die sich haben begeistern lassen von dieser Idee."

Fortunas Finanzvorstand Arnd Hovemann freute sich, dass nun Planungssicherheit besteht: "Wir haben uns den Markt in den letzten Jahren sehr genau angeschaut. Es ist wichtig, dass wir die ersten fünf Jahre nach dem Projektstart durchfinanziert haben. Wir können jetzt schon sagen, wir können es uns erlauben, diese Neuausrichtung zu gehen. Auf der Basis wollen wir weiter ausbauen. Das Fundament, aus dem wir heraus wachsen wollen, ist gelegt."

Wann bei allen 17 Spielen freier Eintritt gewährt werden kann, das steht noch nicht fest. Es ist geplant, die Anzahl der freien Spiele sukzessive zu steigern. Zudem sollen mit der Zeit weitere Partner gewonnen werden, das ist eine Voraussetzung, damit auch alle Partien kostenlos für die Fans sind.

"Wenn wir weitere Partner gewinnen, haben wir die Möglichkeit, das Ticketing nach und nach zu ersetzen", so Jobst. "Wir lange wir dafür brauchen, kann ich nicht zu 100 Prozent prognostizieren."

Sportvorstand Klaus Allofs sagte mit Blick auf den Fußball: "Ein Ziel ist es natürlich, den Düsseldorfern wieder Fußball in der Bundesliga zu präsentieren. Wir wollen wieder bei den Großen mitspielen. Die Einnahmesituation hat sich verändert, die Ausgabelage hat sich verschlechtert, die Schere ging auseinander. Daher mussten wir nach anderen Wegen suchen. Jetzt haben wir ein maßgeschneidertes Modell für unseren Verein gefunden. Wir wollen seriös und innovativ sein. Das ist mit 'Fortuna für alle' möglich. Wir wollen nun sinnvoll in den Kader investieren, aber auch der Nachwuchs soll gefördert werden."