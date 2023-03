2. Bundesliga: Einen Monat nach Sandhausen-Entlassung - Trainer heuert bei Liga-Konkurrenten an

Der FC Hansa Rostock hat nur wenige Tage nach der Entlassung von Patrick Glöckner einen neuen Cheftrainer gefunden.

Alois Schwartz hat nur einen Monat nach seiner Beurlaubung beim SV Sandhausen eine neue Aufgabe gefunden: Er wird beim FC Hansa Rostock Nachfolger von Patrick Glöckner.

Der 55-jährige Fußball-Lehrer hat zuletzt beim Ligakonkurrenten SV Sandhausen an der Seitenlinie gestanden und wurde dort im Februar 2023 von seinen Aufgaben entbunden.

Er hatte die Mannschaft zuvor seit September 2021 trainiert und in der vergangenen Saison knapp vor dem Abstieg bewahrt. Nun soll ihm das auch mit der Hansa-Kogge gelingen.

Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport des FC Hansa Rostock, sagt: "Uns war es wichtig, dass wir einen Trainer holen, der den Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kennt. Daher sind wir froh, dass die Gespräche mit Alois Schwartz zu einer schnellen Einigung geführt haben und er bereits heute seine Arbeit aufnehmen und die Mannschaft kennenlernen kann. Mit seiner langjährigen Erfahrung und der Geschlossenheit des gesamten Vereins wollen wir in den verbleibenden Saisonspielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden."

Alois Schwartz spielte einst für Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg

In seiner Trainerlaufbahn betreute Alois Schwartz als Chef-Coach bisher zweimal den SV Sandhausen (September 2021 - Februar 2023, Juli 2013 - Juni 2016), den Karlsruher SC (August 2017 - Februar 2020), den 1.FC Nürnberg (Juli 2016 – März 2017), Rot Weiß Erfurt (September 2012 - Mai 2013), den 1. FC Kaiserslautern II (Januar 2007 - September 2012) und Wormatia Worms (Juli 2005 - Dezember 2006). Er kommt dabei auf mehr als 540 Pflichtspiele als verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie, davon 197 in der zweiten Liga. Als Spieler stand er auch im Ruhrgebiet bei Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

Die Trainerwechsel in der Saison 2022/23 der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Uli Forte (Arminia Bielefeld). - 17. August 2022. - Nachfolger: Daniel Scherning

2. Robert Klauß (1. FC Nürnberg). - 03. Oktober 2022. - Nachfolger: Markus Weinzierl

3. Marc Schneider (SpVgg Greuther Fürth). - 15. Oktober 2022. - Nachfolger: Alexander Zorniger

4. Jens Härtel (Hansa Rostock). - 6. November 2022. - Nachfolger: Patrick Glöckner

5. Timo Schultz (FC St. Pauli). - 6. Dezember 2022. - Nachfolger: Fabian Hürzeler

6. Alois Schwartz (SV Sandhausen). - 19. Februar 2023. - Nachfolger: Tomas Oral

7. Markus Weinzierl (1. FC Nürnberg). - 20. Februar 2023. - Nachfolger: Dieter Hecking

8. Daniel Scherning (Arminia Bielefeld). - 7. März 2023. - Nachfolger: Uwe Koschinat

9. Patrick Glöckner (Hansa Rostock). - 20. März 2023. - Nachfolger: Alois Schwartz