2. Bundesliga: 9. Trainerentlassung der laufenden Saison perfekt

Neun Spieltage sind in der 2. Bundesliga noch zu absolvieren. Und im Keller wird es immer enger. Ein Abstiegskandidat wurde nun nervös und entließ seinen Trainer.

Der FC Hansa Rostock hat auf die Flaute im Jahr 2023 reagiert. Trainer Patrick Glöckner konnte nur eines von acht Spielen gewinnen und einen weiteren Punkt holen. Insgesamt also nur vier Zähler aus acht Begegnungen. Das bedeutete nun das Aus des 46-jährigen Fußballlehrers.

Hansa Rostock reagierte am Montag auf die sportliche Talfahrt und trennte sich einen Tag nach der 2:5-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf von Cheftrainer Glöckner. Nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge rutschten die Rostocker auf einen Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga.

Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport beim Zweitligisten Hansa Rostock erklärte in einer Vereinsmitteilung: "Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen. Daher sind wir einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist und haben Patrick Glöckner freigestellt. Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate - aller handelnden Personen."

Bis auf Weiteres werden die beiden Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers die Mannschaft leiten.

Glöckner, der sein Amt erst im November angetreten hatte, ist damit der neunte Cheftrainer, der in der laufenden Saison gehen musste.

Die Trainerwechsel in der Saison 2022/23 der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Uli Forte (Arminia Bielefeld). - 17. August 2022. - Nachfolger: Daniel Scherning

2. Robert Klauß (1. FC Nürnberg). - 03. Oktober 2022. - Nachfolger: Markus Weinzierl

3. Marc Schneider (SpVgg Greuther Fürth). - 15. Oktober 2022. - Nachfolger: Alexander Zorniger

4. Jens Härtel (Hansa Rostock). - 6. November 2022. - Nachfolger: Patrick Glöckner

5. Timo Schultz (FC St. Pauli). - 6. Dezember 2022. - Nachfolger: Fabian Hürzeler

6. Alois Schwartz (SV Sandhausen). - 19. Februar 2023. - Nachfolger: Tomas Oral

7. Markus Weinzierl (1. FC Nürnberg). - 20. Februar 2023. - Nachfolger: Dieter Hecking

8. Daniel Scherning (Arminia Bielefeld). - 7. März 2023. - Nachfolger: Uwe Koschinat

9. Patrick Glöckner (Hansa Rostock). - 20. März 2023. - Nachfolger: unbekannt