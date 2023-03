Zweitligist 1. FC Nürnberg spielt bislang eine unbefriedigende Saison. Zumindest ein verletzter Spieler könnte aber bald erstmals zur Verfügung stehen.

Seit dem 20. Januar 2023 steht Danny Blum beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag – mal wieder. Der Offensivspieler wechselte von APOEL Nikosia aus Zypern zum "Club" und unterschieb bei Nürnberg ein Arbeitspapier bis zum Saisonende. Bereits von 2014 bis 2016 trug Blum in 46 Pflichtspielen (8 Tore, 10 Vorlagen) das Trikot der Franken und wollte seinen alten und neuen Arbeitgeber zum Klassenerhalt in der 2. Liga schießen.

Doch die Verletzungsanfälligkeit machte dem 32-Jährigen bislang ein Strich durch die Rechnung. Blum wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz für den FCN seit seiner Rückkehr. Insgesamt verpasste der Linksfuß neun Spiele mit einem Muskelfaserriss in der Wade und nachfolgenden Problemen.

Auch in seiner Zeit beim VfL Bochum hatte er immer wieder mit Wadenverletzungen zu kämpfen. So musste der Routinier in 29 Pflichtspielen aufgrund dieser Problematik passen. Von 2019 bis 2022 stand er an der Castroper Straße unter Vertrag und bestritt 64 Partien (15 Tore, 17 Vorlagen) für den VfL – 2021 gelang der Aufstieg in die Bundesliga.

Es gibt allerdings Hoffnung, dass der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler bald wieder einsatzfähig ist. Denn: Blum befindet sich seit mittlerweile einer Woche im Mannschaftstraining.

Er war jetzt lange Zeit raus und muss sich erst einmal wieder in die Verfassung bringen, dass er zu einer Alternative wird. Das wird seine Aufgabe sein. Dieter Hecking über Blum.

Vor dem Last-Minute-Remis bei Arminia Bielefeld (2:2) am vergangenen Spieltag wurde Nürnbergs Trainer Dieter Hecking auf eine mögliche Rückkehr des Winterneuzugangs angesprochen. Der Coach antwortete: "Er war jetzt lange Zeit raus und muss sich erst einmal wieder in die Verfassung bringen, dass er zu einer Alternative wird. Das wird seine Aufgabe sein."

Gut für den Ex-Bochumer: Durch die Länderspielpause hat der 1,84-Meter-Mann viel Zeit, um individuell zu arbeiten und sich fitnessmäßig wieder auf ein gutes Niveau zu bringen. Erst am 31. März (18 Uhr) sind die Franken in der 2. Liga wieder gefragt. Dann reist der Spitzenreiter SV Darmstadt ins Max-Morlock-Stadion.

Ob der Linksaußen dann direkt sein Pflichtspieldebüt gibt, werden die nächsten Tage zeigen. Eine Sache ist jedoch klar: Danny Blum in Top-Form kann dem 1. FC Nürnberg mit seiner Vita aus 30 Bundesliga- und 107 Zweitliga-Partien definitiv helfen, die Mission Klassenerhalt zu erreichen. Nach 25 Partien rangiert die Hecking-Elf auf Platz 12 und hat vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.