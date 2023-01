2. Bundesliga: Vertragsauflösung! Ex-Essener verlässt Schlusslicht sofort

Der frühere Bochumer und Essener Cebio Soukou gehört nicht mehr zum Kader des SV Sandhausen. Verein und er haben den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Cebiou Soukou verlässt den SV Sandhausen. Wie der Zweitligist am Samstag veröffentlichte, haben Spieler und Verein den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Am Dienstag hatte der Verein bekanntgegeben, dass der Offensivspieler den Verein verlassen darf. Neben ihm wurden auch Tom Trybull, Marcel Ritzmaier und der ehemalige Duisburger Arne Sicker aussortiert.

Soukou war im Sommer 2021 von Arminia Bielefeld an den Hardtwald gewechselt. Insgesamt kam er 42 Mal für den SV Sandhausen zum Einsatz und konnte dabei fünf Tore erzielen. Der gebürtige Bochumer stammt aus dem Nachwuchs des VfL. Bei Rot-Weiss Essen gelang ihm der Durchbruch im Seniorenbereich. Bei den Bergeborbeckern hatte Soukou insgesamt etwa dreieinhalb Jahre unter Vertrag gestanden, ehe er den Verein in Richtung Erzgebirge Aue verlassen hatte. Für Sandhausen kam er in der Hinrunde noch regelmäßig zum Einsatz - allerdings zumeist von der Bank.

Wohin es den 30-Jährigen, der aus dem Benin stammt, nun zieht, ist noch nicht bekannt.

Auch wie es mit dem Ex-Duisburger Sicker weitergehen wird, ist noch nicht klar. Bei den Zebras war der 25-Jährige Stammspieler und gehörte zum Team, das in der Corona-Saison 2019/20 den Aufstieg haarscharf verpasste. Für Sandhausen bestritt Sicker in dieser Saison nur vier Partien, was auch Verletzungsgründe hatte. In der Rückrunde wird er aller Voraussicht nach für einen anderen Klub auflaufen.

Auf der Zugangsseite des SV Sandhausen im aktuellen Transferwinter sind bisher zwei Namen vermerkt: Kerim Calhanoglu wurde vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Zudem kommt der ehemalige KFC-Uerdingen-Spieler Franck Evina von Hannover 96. Sie sollen das Tabellenschlusslicht noch zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga führen. Für die Sandhäuser beginnt die Rückrunde am 29. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld.