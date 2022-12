Absage an Liverpool?: Ex-VfL-Keeper verlängert Vertrag bei Zweitliga-Klub

Der frühere Bochum-Torwart Patrick Drewes hat seinen Vertrag in Sandhausen verlängert. Dafür hat er offenbar sogar dem FC Liverpool eine Absage erteilt.

Na, wenn das nicht mal ein Liebesbeweis an den aktuellen Klub ist: Der frühere VfL-Keeper Patrick Drewes hat seinen Vertrag beim SV Sandhausen vorzeitig verlängert. Langfristig, wie der Zweitligist betont. Über die genaue Länge machte der Klub keine Angaben.

„Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass sich Patrick in unserer momentanen Situation klar zum SV Sandhausen bekennt“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. „Patrick ist Führungsspieler und Leistungsträger in unserer Mannschaft und hat in der letzten Saison mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt noch erreicht haben. Ich bin mir sicher, dass er auch in der kommenden Rückrunde ein Garant für unser Ziel, in der kommenden Saison im 12. Jahr nacheinander 2. Liga zu spielen, sein wird.“

Trainer Alois Schwartz sprach von einem „wichtigen Zeichen innerhalb der Mannschaft“.

Mit seiner Vertragsverlängerung in Sandhausen hat er womöglich ein Angebot des englischen Spitzenklubs FC Liverpool ausgeschlagen. Drewes soll, wie Sport Bild zuletzt berichtete, vom Team um den ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp kontaktiert worden sein. Die Reds sind aktuell auf der Suche nach einem Ersatztorwart.

Der gebürtige Delmenhorster hatte von 2019 bis 2021 beim VfL Bochum unter Vertrag gestanden und war dann von der Castroper Straße nach Sandhausen gewechselt. In seiner VfL-Zeit war Drewes jedoch die meiste Zeit nur die Nummer zwei hinter Manuel Riemann. In den zwei Jahren absolvierte er neun Spiele im VfL-Trikot.

Weil er unbedingt die Nummer eins sein wollte, schloss er sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga dem SV Sandhausen an. Dort ist er unangefochtene Nummer eins und stand bisher 49 Mal im Tor. In dieser Zeit hielt der 29-Jährige zehnmal die Null und avancierte so zu einem der stärksten Torhüter der 2. Bundesliga.