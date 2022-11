Ex-Torwart des VfL Bochum: Über Sandhausen zum FC Liverpool?

Das wäre ein Ding. Ein Ex-Torwart des VfL Bochum könnte im Sommer zum FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp wechseln.

Er ist 29 Jahre, kam in der Bundesliga noch nie zum Einsatz, trotzdem wird der Name von Patrick Drewes mit dem FC Liverpool und seinem Trainer Jürgen Klopp in Verbindung gebracht.

Der Startrainer plant bei seiner Mannschaft demnach einen Umbruch auf der Keeper-Position. Und die SportBild bringt genau hier Drewes ins Spiel. Der steht aktuell beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga unter Vertrag und hat durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Seinen Marktwert konnte er nach Angaben von Transfermarkt.de erstmals in seiner Karriere auf 600.000 Euro steigern. Zum Vergleich die Liverpool-Torhüter: Die unumstrittene Nummer eins Alisson hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro, die Nummer zwei Caoimhín Kelleher kommt auf acht Millionen und die Nummer drei Adrián auf eine Million.

Doch Kelleher (will weg) und Adrian (Vertrag läuft aus) werden wohl nicht mehr lange an der Anfield Road auflaufen, zwei neue Schlussmänner müssen her. Und offenbar hat Klopp auch Drewes auf dem Zettel, dessen Vertrag 2023 ausläuft, sich aber unter bestimmten Bedingungen automatisch verlängert.

Drewes, der vom VfL Bochum, für den er zwei Jahre spielte, nach Sandhausen wechselte, kam in dieser Saison zwölf Mal zum Einsatz (17 Gegentore, drei Mal zu Null). Aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss.

Sollte es mit solch einem Wechsel klappen, würde Drewes es sicher auch verkraften, wenn zum fehlenden Bundesligaspiel auch ein fehlender Einsatz in der Premier League in seiner Vita stehen würde. Denn auch als Ersatztorhüter auf der Insel würde er vom finanziellen Aspekt in völlig neue Sphären vorstoßen können.

Mal abgesehen von den Erfahrungen, die man sammelt, wenn man für eine der weltbesten Mannschaften unter Vertrag genommen wird. Und er wäre nicht der erste Torwart, der als Ersatzmann nach England geht. Vor der laufenden Saison wechselte Stefan Ortega von Arminia Bielefeld nach dem Bundesliga-Abstieg zu Manchester City und Pep Guardiola, wo er als Nummer zwei unterschrieb. Trotzdem durfte er schon einmal ran - und zwar beim 0:0 im Champions-League-Spiel beim BVB.