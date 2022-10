2. Liga: Nach Verletzungen - Sandhausen verpflichtet 87-maligen Drittliga-Torwart

Der SV Sandhausne hat auf seine jüngsten Verletzungen auf der Torhüterposition reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet.

"Nach der Hiobsbotschaft von Patrick und der Verletzung von Bene waren wir gezwungen, einen weiteren Torhüter zu verpflichten. Timo war als Trainingsgast längere Zeit am Hardtwald und präsentierte sich gut. Deshalb war es naheliegend, ihn unter Vertrag zu nehmen", erklärte Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS.

Der 25-jährige Königsmann hütete zuletzt das Tor des SV Waldhof Mannheim. In der Quadratestadt kam er zwischen Juli 2019 und Juli 2022 auf 87 Drittliga-Partien und blieb 24-mal ohne Gegentor. In der laufenden Saison hielt sich der Torhüter beim SV Sandhausen fit und war seit Anfang September Teil des Mannschaftstrainings.

"Timo kennt die Mannschaft und passt sehr gut in unser Gefüge. Da er im Training gute Leistungen zeigte, sind wir überzeugt, dass er uns helfen wird", erklärte SVS-Torwarttrainer Daniel Ischdonat. Königsmann gehörte bereits in der Partie gegen Regenburg (1:2) dem SVS-Kader an.

Timo Königsmann: "Ich konnte die Mannschaft in den letzten Wochen kennenlernen und freue mich, dass ich jetzt Teil der Mannschaft sein kann."

Ausgebildet in der Jugend von Hannover 96, durchlief Königsmann alle Stationen im Jugendbereich und spielte 16 Partien in der U19-Bundesliga der Hannoveraner. 2017 wechselte der Torhüter von Hannovers Zweitbesetzung zur SpVgg Greuther Fürth, ehe er sich im Januar 2019 dem VfR Aalen bis zum Saisonende anschloss und zur Saison 2019/20 nach Mannheim wechselte.

Sandhausen befindet sich nach der 1:2-Pleite in Regensburg weiter im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und belegt aktuell den 15. Tabellenplatz.