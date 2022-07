2. Bundesliga: Fehlstart für die Arminia, Rostock mit Last-Minute-Erfolg beim HSV

Am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga blieb Absteiger Arminia Bielefeld weiter sieglos, während Rostock in der Nachspielzeit in Hamburg gewinnen konnte.

Der Hamburger SV bestritt beim 0:1 (0:0) sein Zweitliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock am Sonntag mit einem besonderen Trikot zu Ehren des verstorbenen Fußball-Idols Uwe Seeler. Der linke Ärmel war mit der Rückennummer „9“ der Klub-Legende versehen, auf der Brust stand „UNS UWE“. Kevin Schumacher (90.+4) schoss das Hansa-Siegtor vor 54.500 Fans. Vor dem Anpfiff wurden im Mittelkreis Kränze niedergelegt. Die beiden Teams versammelten sich hinter einem schwarzen Plakat mit der Aufschrift: „Uns Uwe - Sportler. HSVer. Mensch.“ Der Karlsruher SC kassierte derweil auch am zweiten Saisonspieltag eine Niederlage. Nach dem 0:5 vor Wochenfrist beim SC Paderborn verloren die Badener gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg 2:3 (0:3). Andreas Müller (7.), Baris Atik (32.) und Moritz-Broni Kwarteng (34.) schossen die FCM-Tore. Marvin Wanitzek (63.) und Mikkel Kaufmann (65.) ließen den KSC mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit nochmals hoffen. KSC scheitert knapp am Comeback, Regensburg ist Spitzenreiter Im dritten Sonntagsspiel unterlag Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld gegen Jahn Regensburg 0:3 (0:1). Benedikt Gimber (45.+3), Maximilian Thalhammer (56.) und Minos Gouras (90.+1) trafen für die Oberpfälzer, die mit sechs Punkten und 5:0 Toren die Tabelle anführen. Währenddessen machte Bielefeld den Fehlstart mit zwei Niederlagen in zwei Spielen perfekt. Seeler war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben, die Nachricht hatte große Trauer ausgelöst. Entsprechend stand das Spiel ganz im Zeichen von Seeler. Die Fans rollten auf der Tribüne ein Transparent aus: „Loyal und bescheiden - der Größte aller Zeiten.“ Darüber gab es eine riesige „Uns-Uwe“-Choreografie. Die Sondertrikots für die Partie sollen zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung in den kommenden Tagen versteigert werden. Die Sponsoren des HSV stellten ihre Flächen auf den Jerseys zur Verfügung. Beim Aufwärmen trugen die HSV-Profis bereits ein Shirt mit einem Foto von Seeler.

