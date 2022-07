Braunschweig-Trainer nach RWE-Test: "Es war mir einfach zu passiv"

Eintracht Braunschweig konnte keine gelungene Generalprobe für den Ligastart in der 2. Bundesliga feiern. Gegen Rot-Weiss Essen kam der BTSV nur zu einem 2:2-Remis.

Nach dem 1:0-Sieg über Union Berlin wollte Eintracht Braunschweig auch das letzte Testspiel vor dem Ligastart am kommenden Wochenende gegen den Hamburger SV erfolgreich bestreiten. Doch der BTSV patzte. Gegen Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen reichte es vor 1700 Zuschauern in Schöningen nach einem 0:2-Rückstand nur noch zum 2:2-Unentschieden.

Die Partie, die 120 Minuten - viermal 30 Minuten - gespielt wurde, konnte Eintracht-Trainer Michael Schiele nur in den letzten 30 Minuten zufriedenstellen. Denn zuvor hatte Rot-Weiss Essen in 90 Minuten die Eintracht mit 2:0 besiegt. Dementsprechend ernüchternd fiel das Resümee des Braunschweiger Coaches aus.

Wenn ich aus den 120 Minuten die besten 14 rausnehme, dann ist es okay. Wir haben aber noch nicht das gezeigt, was wir können und was auch in der 2. Bundesliga verlangt wird. Michael Schiele

"Es waren sehr gute äußerliche Bedingungen mit einem guten Platz hier in Schöningen. Wir sind allerdings schwer reingekommen. Die zweiten Viertel der jeweiligen Halbzeiten waren von uns immer besser. Wir haben ein unnötiges 0:1 bekommen. Eigentlich müssen wir nach vorne spielen und den Abschluss suchen, dann verrennen wir uns in eine schwierige Aktion und im Konter der Essener fällt dann der Gegentreffer", erklärte er.

Schiele weiter: "Das 2:0 entstand durch einen abgefälschten Schuss, im Zuge dessen haben wir aber nochmal Gas gegeben und verdient das 2:2 geholt. Wenn ich aus den 120 Minuten die besten 14 rausnehme, dann ist es okay. Wir haben aber noch nicht das gezeigt, was wir können und was auch in der 2. Bundesliga verlangt wird. Gegen Union war es schon eine gute Generalprobe, so sind wir gegen Essen aber leider nicht in die Partie gekommen. Es war mir einfach zu passiv."