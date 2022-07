1. FC Magdeburg: Ex-KFC-Spieler bei Titz im Probetraining

Christian Titz ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Zweitliga-Saison mit dem 1. FC Magdeburg. Nun ist ein Spieler im Probetraining, der schon beim KFC Uerdingen gespielt hat.

Dass sich Christian Titz auf der Suche nach Verstärkungen für den 1. FC Magdeburg gerne mal im Westen umguckt, ist kein Geheimnis mehr. In der laufenden Transferperiode hat er gleich zwei Spieler aus der Regionalliga West verpflichtet. Tim Stappmann kommt von Rot-Weiß Oberhausen, Leonardo Scienza von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. Auch viele Spieler im derzeitigen Kader haben eine NRW-Vergangenheit wie Amara Condé, den Titz schon bei RWE trainiert hat, Jason Ceka (Ex-Schalke-II) oder Connor Krempicki (Ex-Bonn, Duisburg oder Uerdingen).

Nun hat Titz den nächsten Spieler im Blick, der eine Vergangenheit im Fußballwesten hat: Heinz Mörschel. Der Angreifer stand in der vergangenen Saison bei Dynamo Dresden unter Vertrag, musste den Verein allerdings nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verlassen. Seitdem ist der Deutsch-Dominikaner auf der Suche nach einem neuen Verein. Aktuell stellt er sich beim 1. FC Magdeburg im Probetraining vor, wie der Verein auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.

Bevor Mörschel im Januar 2021 nach Dresden gewechselt war, stand er beim KFC Uerdingen unter Vertrag. Für die Krefelder absolvierte er allerdings nur 16 Spiele, in denen er vier Tore erzielen konnte. Damals hatten die Krefelder frisch Insolvenz angemeldet und mehrere Spieler aus finanziellen Gründen abgegeben. Mörschel war einer von ihnen. In der Saison zuvor war er mit dem SC Preußen Münster aus der 3. Liga abgestiegen. Für den heutigen Regionalligisten traf er in 35 Einsätzen achtmal. Insgesamt beträgt seine Erfahrung 34 Zweitliga-Spiele (vier Tore) und 87 Spiele in der 3. Liga (20 Tore).

Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ob der Verein Mörschel verpflichten wird, gaben die Magdeburger derweil noch nicht bekannt.