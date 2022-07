BVB: U19-Meister El-Zein schafft Sprung in die 2. Bundesliga

Nach einer erfolgreichen Saison in der U19 von Borussia Dortmund hat sich Abu-Bekir El-Zein den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft.

Nach seinem Abgang von Borussia Dortmund hat Abu-Bekir El-Zein einen neuen Verein gefunden. Der 19-Jährige, vergangene Saison Stammspieler in der erfolgreichen A-Jugend von Borussia Dortmund, schließt sich dem SV Sandhausen an. Beim Zweitligisten empfahl sich El-Zein während eines zweiwöchigen Probetrainings für eine Verpflichtung.

"Abu hat großes Potential, das es gilt abzurufen. Er ist 19 Jahre jung, hat in den beiden letzten Wochen engagiert mittrainiert und ist in keiner Phase abgefallen. Grade in den physisch sehr anspruchsvollen Einheiten ist er stabil geblieben", lobte SVS-Trainer Alois Schwartz in einer Klubmitteilung. "Er ist für sein Alter sehr ballsicher, hat eine gute Übersicht und ich glaube, dass da noch einiges kommen kann, wenn er den Männerfußball weiter so annimmt."

El-Zein spielte letzte Saison 35-mal für die U19 des BVB

Der Mittelfeldmann spielte in den vergangenen vier Jahren im Nachwuchs des BVB. In der beendeten Runde sammelte er 35 Pflichtspiele in der U19, selten jedoch über 90 Minuten. Neun Tore und fünf Vorlagen gelangen ihm im Trikot des deutschen Meisters. Im Finale gegen Hertha BSC (2:1) kam El-Zein zu einem Kurzeinsatz.

Jetzt wagt er den Sprung in den Seniorenbereich beim Tabellenvierzehnten der Vorsaison. "Ich kann es kaum erwarten hier zu spielen und freue mich in Sandhausen zu sein", sagt er zu seinem Wechsel. "Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison und möchte dem Team natürlich helfen. Die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen, jetzt kann es los gehen."

BVB: Zwei U19-Abgänge sind noch ohne Verein

Damit sind nur noch zwei Abgänge aus der Dortmunder U19 ohne neuen Verein. Es handelt sich um Marc Dühring und Emilio Schiano. Colin Kleine-Bekel wechselte zu Holstein Kiel, Daniel Dudek zum FC Kray. Jamie Bynoe-Gittens, Lion Semic und Göktan Görpuz erhielten Profiverträge beim BVB. Auch Bradley Fink, Dennis Lütke-Frie und Silas Ostrzinski bleiben im Verein. Sie laufen künftig für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf.