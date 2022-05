Acht Profis des FC Schalke 04 werden in der letzten FIFA-Abstellungsperiode der Saison für ihr Land im Einsatz sein. Dazu gehört erstmals auch Florian Flick.

Florian Flick vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 wurde erstmals für die U21-Nationalmannschaft Deutschlands berufen. Der 22-Jährige wird zusammen mit Mannschaftskollege Malick Thiaw an den verbleibenden beiden Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft teilnehmen. Am 3. Juni triff die deutsche U21-Auswahl in Osnabrück auf Ungarn, vier Tage später steht in Lodz ein Auswärtsspiel gegen Polen auf dem Programm. Ein Unentschieden in einem der beiden Spiele würde bereits zur Qualifikation für das Endturnier (9. Juni bis 23 Juli 2023 in Rumänien und Georgien) genügen.

Für ihre A-Nationalmannschaften nominiert wurden Marcin Kaminski (Polen), Blendi Idrizi (Kosovo), Marius Lode (Norwegen), Martin Fraisl (Österreich), Darko Churlinov (Nordmazedonien), die allesamt in der UEFA Nations League gebraucht werden, sowie Ko Itakura der mit Japan beim Kirin Challenge Cup 2022 und beim Kirin Cup 2022 vertreten ist.

Kaminski und Fraisl hoffen jeweils auf ihre Länderspieldebüts.

Alle Partien im Überblick:

Florian Flick und Malick Thiaw

U21-EM-Qualifikation

Deutschland – Ungarn, 3.6., 18.15 Uhr, Osnabrück

Polen – Deutschland, 7.6., 18 Uhr, Lodz

Marcin Kaminski

Nations League

Polen – Wales, 1.6., 18 Uhr, Wroclaw

Belgien – Polen, 8.6., 20.45 Uhr, Brüssel

Niederlande – Polen, 11.6., 20.45 Uhr, Rotterdam

Polen – Belgien, 14.6., 20.45 Uhr, Warschau

Blendi Idrizi

Nations League

Zypern – Kosovo, 2.6., 18 Uhr, Larnaka

Kosovo – Griechenland, 5.6., 20.45 Uhr, Pristina

Kosovo – Nordirland, 9.6., 20.45 Uhr, Pristina

Griechenland – Kosovo 12.6., 20.45 Uhr, Volos

Marius Lode

Nations League

Serbien – Norwegen, 2.6., 20.45 Uhr, Belgrad

Schweden – Norwegen, 5.6., 20.45 Uhr, Solna

Norwegen – Slowenien, 9.6., 20.45 Uhr, Oslo

Norwegen – Schweden, 12.6., 18 Uhr, Oslo

Martin Fraisl

Nations League

Kroatien – Österreich, 3.6., 20.45 Uhr, Osijek

Österreich – Dänemark, 6.6., 20.45 Uhr, Wien

Österreich – Frankreich, 10.6., 20.45 Uhr, Wien

Dänemark – Österreich, 13.6., 20.45 Uhr, Kopenhagen

Darko Churlinov

Nations League

Bulgarien – Nordmazedonien, 2.6., 18 Uhr, Rasgrad

Gibraltar – Nordmazedonien, 5.6., 18 Uhr, Gibraltar

Nordmazedonien – Georgien, 9.6., 20.45 Uhr, Skopje

Nordmazedonien – Gibraltar, 12.6., 18 Uhr, Skopje

Ko Itakura

Kirin Challenge Cup 2022

Japan – Paraguay, 2.6., 12 Uhr, Sapporo

Japan – Brasilien, 6.6., 12.20 Uhr, Tokio

Kirin Cup 2022

Japan – Ghana, 10.6., 11.55 Uhr, Kobe

Japan – Chile/Tunesien, 14.6., 11.55 Uhr, Osaka