Schalke: Irres Traumtor - Zalazar macht es wie einst sein Vater

Beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg glückte Rodrigo Zalazar ein Tor nach einem Schuss aus der eigenen Hälfte. Damit tritt der Schalke-Star in die Fußstapfen seines Vaters.

Es war ein mehr als würdiges Tor, mit dem Rodrigo Zalazar dem FC Schalke 04 am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) das Tor zur Zweitliga-Meisterschaft aufstieß.

Viele Zuschauer rieben sich ungläubig die Augen, als der 22-Jährige während eines Konters plötzlich aus der eigenen Hälfte abzog und sich der Ball über den etwas zu weit aufgerückten FCN-Torhüter Carl Clauss tatsächlich zur Führung Tor senkte. 58 Meter betrug die Distanz. In der Geschichte der Bundesliga trafen nur vier Spieler aus einer noch größeren Entfernung.

"Ich konnte es nicht glauben, als ich all die Leute jubeln gehört habe. Ich dachte, der Ball würde im Aus landen", erklärte Zalazar nach Abpfiff am Sky-Mikrofon. Es sei ein "unglaubliches Gefühl" und das "beste Tor meiner Karriere" gewesen, sagte der gebürtige Spanier mit uruguayischem Pass weiter.

Außerdem verriet Zalazar ein kurioses Detail: "Mein Vater hat ein ähnliches Tor geschossen, danach meinte er: 'Jetzt bist du in meine Fußstapfen getreten.'" Und tatsächlich: Vor bald 30 Jahren, am 3. April 1993, gelang José Luis Zalazar ein Distanztreffer, der stark an den Kunstschuss seines Sohnes erinnert. Er trug damals das Trikot des spanischen Klubs Albacete Balompié. Es war das 2:1 im Spiel gegen Atletico Madrid.

Es dauerte nicht lange, bis ein Video des Treffers in den Sozialen Medien kursierte. Unter anderem ein uruguayischer Journalist teilte die Aufnahme auf Twitter. Die Szene zeigt, wie Zalazar senior in einem Tempogegenstoß ebenfalls aus der eigenen Hälfte draufhält. Die Position ist etwas zentraler und demnach einen Tick näher am gegnerischen Tor, zudem schlägt der Ball im rechten und nicht im linken Eck ein - abgesehen davon ähneln sich beide Treffer stark.









Zalazar senior, ebenfalls ein offensiver Mittelfeldspieler, beendete 2000 seine aktive Laufbahn, die er größtenteils in Spanien verbracht hatte. Außerdem bestritt er 29 Länderspiele für Uruguay. Sein Sohn wurde noch nicht in das A-Nationalteam berufen, spielt sich aber zunehmend in den Fokus. In der vergangenen Woche hatte Zalazar das Siegtor beim 3:2 gegen den FC St. Pauli erzielt, das Schalke die Rückkehr in die Bundesliga bescherte. Insgesamt kommt der Offensivmann im Aufstiegsjahr auf sechs Tore und sieben Vorlagen in 30 Einsätzen.