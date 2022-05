Tomasz Hajto: "Schalke ist der geilste Klub der Welt"

Er machte seine ersten Schritte bei den Zebras und wurde auf Schalke zum Idol. Tomasz Hajto (49) hinterließ im Ruhrgebiet seine Spuren. RS hat mit ihm gesprochen.

2000 bis 2004 spielte Tomasz Hajto (49) für den FC Schalke 04. 141 Spiele bestritt der Pole für Schalke. Wir haben mit ihm nach dem 3:-Sieg gegen FC St. Pauli gesprochen.

Tomasz Hajto, wie haben Sie die Stimmung in der Arena erlebt?

Es war unbeschreiblich. Was soll ich sagen? Ich wurde vom FC Schalke 04 eingeladen. Meine Tochter war da. Als mein Name vorgelesen wurde, kamen mir die Tränen. Es war sehr emotional. Schalke war in meinem Leben ein wichtiger Schritt. Es war die beste Station.

Was macht Schalke so besonders?

Es ist der beste Klub der Welt. Und das sage ich nicht einfach so, sondern es ist so! Schalke ist der beste Klub der Welt! Was Mike Büskens geleistet hat, war großartig. Er war derjenige, der den Spielern zu verstehen gegeben hat, was Schalke bedeutet. Nur Mike kann das und er hat das getan!

Wer hat den Erfolg am meisten verdient?

Das sind Rouven Schröder und Mike Büskens. Sie haben das Team vorwärts gebracht. Sie sind für mich die Aufstiegshelden. Ich bin nach dem Sieg gegen St. Pauli zu Kuranyi und Wilmots gelaufen, sie haben das selbe wie ich gefühlt: alle Schalker waren glücklich.

Was hat am Ende dem FC Schalke den Aufstieg gebracht?/b]

Es gab Kuranyi, es gab Mpenza, es gab Ailton, jetzt gibt es Terodde - Wahnsinn! Aber es gibt die Fans: sie sind der Gewinner, sie haben es geschafft diesen Klub wieder empor zu bringen: vom Niedergang zum Aufstieg. Deshalb hat Schalke für mich die besten Fans der Welt.

[b]Und was geht in der 1. Bundesliga?

Erst einmal müssen wir alle locker bleiben. Dann angreifen! Ich glaube, dass Schalke erst einmal den Klassenerhalt schafft und dann in Europa angreifen kann.