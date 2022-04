Ein Sandhausen-Fan kommt im Dortmunder Shirt ins Stadion. Am Ende aber lachen die Schalker: S04 ist Zweitliga-Tabellenführer.

Der Wahnsinn begann in Sandhausen in der 83. Minute - und endete mit der Zweitliga-Tabellenführung des FC Schalke 04. Dank eines Doppelpacks von Torjäger Simon Terodde ist S04 nun Spitzenreiter.

Auf dem Weg dahin gab es einen kuriosen Moment im Hardtwald-Stadion von Sandhausen. Nachdem Dennis Diekmeier in der 83. Minute den Ausgleich für Sandhausen erzielt hatte, schwenkte die Kamera des Pay-TV-Senders Sky Richtung Tribüne. Dort, mitten im Sandhausen-Fanlager, hatte ein Zuschauer ein Trikot dabei, das eigentlich nicht dahin gehörte: ein Leibchen von Schalkes Rivalem Borussia Dortmund.





Nach dem Ausgleich hatte der Fan offenbar das Trikot ausgezogen, mit freiem Oberkörper stand er nun auf der Tribüne und hielt das schwarz-gelbe-Shirt provokant nach oben. Auch die Zuschauer um ihn herum schienen ob der kleinen Provokation Richtung Gästeblock durchaus amüsiert.

Schalke übernimmt von Werder Bremen die Tabellenführung

Am Ende aber durften die Schalker lachen. In der ersten Minute Nachspielzeit stocherte Terodde den Ball ja noch einmal in das Sandhausen-Tor. Und die Laune der S04-Fans dürfte sich mit Blick auf die anderen Plätze sogar noch deutlich verbessert haben.

Werder Bremen kassierte ja eine überraschende Last-Minute-Pleite im heimischen Weserstadion gegen Holstein Kiel. Und auch die Verfolger FC St. Pauli und 1. FC Nürnberg nahmen sich im direkten Duell die Punkte im Kampf um den Aufstieg gegenseitig weg. Der SV Darmstadt könnte mit einem Sieg am Samstagabend gegen Erzgebirge Aue aber noch zu Bremen aufschließen. Dennoch: Zwei Spieltage vor Schluss führt Schalke die Tabelle an - zwei Punkte vor Bremen. In der kommenden Woche empfangen die Schalker zuhause den Hamburger Kiez-Klub. Werder reist nach Aue. Möglicherweise steigt dann schon die S04-Aufstiegsparty.