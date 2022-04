Vieles zerstört: Heftige Kritik an Ex-Schalke-Trainer Wagner

Vor eineinhalb Monaten wurde der Ex-Schalker David Wagner bei den Young Boys Bern entlassen. Nun gab es in der Schweiz ein vernichtendes Zeugnis.

Es war Anfang März, als David Wagner beim Schweizer Fußball-Traditionsklub Young Boys Bern entlassen wurde. „Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde“, sagte Sportchef Christoph Spycher damals. Zu jenem Zeitpunkt hatte das Team aus Bern in der Meisterschaft mit einer 0:1-Niederlage gegen Servette Genf und einem 2:2 gegen den Abstiegskandidaten FC Luzern zweimal gepatzt und rangierte nach 25 Spieltagen in der Tabelle gemeinsam mit dem punktgleichen FC Basel als Zweiter bereits 15 Zähler hinter Spitzenreiter FC Zürich. Zu wenig für den Titelverteidiger, den David Wagner nach seiner vorherigen Station als Trainer des FC Schalke im Juli 2021 übernommen hatte.

Nun gab es in der Schweizer Tagezeitung Blick noch einmal kräftige Kritik an dem 50-jährigen Wagner. Kubilay Türkyilmaz (55) nahm Wagner in seiner Kolumne regelrecht auseinander. Der Ex-Profi Türkyilmaz, der 62 Länderspiele für die Schweiz absolvierte und viele Jahre in der Schweizer Liga spielte, warf dem Ex-Schalke-Trainer vor, das Team zu Grunde gerichtet zu haben. „Es ist ganz viel kaputtgegangen. Konkreter: David Wagner hat vieles zerstört, was Seoane – und vor ihm Adi Hütter - aufgebaut haben. Dieses Spiel mit höchster Intensität – nicht nur in den Spielen, auch im Training. Das ging mit der Zeit völlig verloren“, schrieb Türkyilmaz.

Champions League nicht Erfolg von Ex-Schalker Wagner

Und weiter: „Der Rest an Seoane-DNA reichte noch knapp, um sich für die Champions League zu qualifizieren und das Wunder gegen Manchester United zu schaffen. Doch danach ging es in der Tendenz nur noch bergab…“ Den Einzug in die Gruppenphase der Champions League rechnet Türkyilmaz also nicht als Erfolg von Wagner, sondern als Verdienst dessen Vorgängers Gerardo Seoane - dem heutigen Trainer von Bayer Leverkusen. Derzeitiger Trainer der Young Boys Bern, weiterhin vom Meistertitel weit entfernter Dritter der Schweizer Super League, ist Matteo Vanetta.

David Wagner wurde auf Schalke schon nach dem zweiten Spieltag der Saison 2020/2021 von seinen Aufgaben entbunden. Zur Saison 2019/2020 wurde er von den Königsblauen verpflichtet. Nach einer starken Hinrunde stürzte Schalke 04 ab. Saisonübergreifend blieb er in Gelsenkirchen 18 Spiele ohne Sieg.