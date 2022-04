Schalke: Keine Gedenkstätte für Assauer - das ist der Grund

Der langjährige S04-Manager Rudi Assauer sollte auf dem Schalker FanFeld eine Erinnerungsstätte erhalten. Doch die Pläne sind geplatzt.

Drei Jahre nach seinem Tod sollte Rudi Assauer eine Gedenkstätte auf dem Schalker Fan-Friedhof erhalten. Alles schien klar. Der Betreiber Ender Ulupinar hatte bereits erklärt, dass er die Kosten übernimmt, damit der langjährige Manager des FC Schalke 04 eine Erinnerungsstätte erhält, die er verdient.

Sogar ein Termin stand bereits fest. Am 30. April, Assauers Geburtstag, sollte die Gedenkstätte auf dem Schalker FanFeld in unmittelbarer Nähe zur Schalker Arena eröffnet werden. Doch jetzt gab es ein Zerwürfnis zwischen Ulupinar und Assauers Tochter Katy. Alles ist geplatzt.

Rudi Assauer war der Macher des modernen Schalke und der Schalker Arena. Mit den Königsblauen feierte er 1997 den größten Triumph der Vereinsgeschichte. In Mailand gewann S04 gegen Inter Mailand den UEFA-Pokal. Beerdigt wurde Rudi Assauer im anonymen Schlosswald zwischen Gelsenkirchen und Herten. Zusammen mit dem Geschäftsführer des Schalker FanFeldes Ender Ulupinar, der die Grabstätte zur Verfügung stellen wollte, wollte Katy Assauer einen Ort der Erinnerung in Gelsenkirchen an ihren Vater schaffen.

„Ein Leben lang bist Du mein Vater, mein Vorbild und mein Held in so vielen Dingen!“, schrieb Katy Assauer im Februar zu Assauers drittem Todestag auf Facebook. “Du hast dir deine letzte Ruhestätte auf dem Schalker Friedhof im Schatten Deiner Arena schon gewünscht, als es diesen noch gar nicht gab. Leider wurde Dir Dein letzter Wusch nicht erfüllt.“ Assauers Tochter damals weiter: „Für dich möchte ich an diesem so besonderen Ort einen Platz der Erinnerung schaffen, den Du Dir immer gewünscht hast und der Dir gerecht wird. Einen Ort, an dem Menschen an Dich denken und Dich auch „am Mittelkreis“ besuchen können.“

Jetzt ist der Traum vorerst geplatzt. Es soll unterschiedliche Vorstellungen über die Ausgestaltung der Gedenkfeier - und der damit verbundenen Kosten - gegeben haben. Ender Ulupinar bestätigte die Absage am Samstag gegenüber RevierSport.