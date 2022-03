Schalke: Knieprobleme - Thiaw legt Pause ein und sagt U21 ab

Nur drei Torhüter und zwölf Feldspieler sind bei Schalke 04 aktuell trainingsbereit. Der Rest ist unterwegs, erkrankt oder wird geschont.

Kein anstrengendes Trainingsprogramm hat Trainer Mike Büskens für die Zweitliga-Profis des FC Schalke 04 in der ersten Woche der Länderspielpause zusammengestellt. Am Montag hatten die Königsblauen frei, auch am Wochenende findet keine Einheit statt. Ein Trainingslager und ein Freundschaftsspiel sind ebenfalls nicht geplant. Abwehr-Talent Malick Thiaw (20) darf sogar ganz aufs Training verzichten.

Thiaw hatte sich in der vergangenen Woche am rechten Knie verletzt. Eine Trainingseinheit musste er abbrechen, auf eine wegen der Verletzung verzichten. Schalkes medizinische Abteilung bekam Thiaw für das Heimspiel gegen Hannover 96 (2:1) fit, der Abwehrspieler hielt 90 Minuten durch, spielte gut.

Schalke: Drei Torhüter und zwölf Feldspieler im Training

Nach dem Spiel bereitete das Knie offenbar wieder Probleme. Deshalb sagte Thiaw die geplante Teilnahme an der Länderspielreise der deutschen U21-Nationalmannschaft ab. In den kommenden Tagen wird er zudem auf die Teilnahme am Mannschaftstraining verzichten, um für den Saisonendspurt fit zu werden.

Büskens steht nur ein dezimiertes Aufgebot zur Verfügung: Acht Spieler fehlen aktuell ganz, ein Trio (Thomas Ouwejan, Mehmet Aydin, Andreas Vindheim) befindet sich in unterschiedlichen Stufen des Aufbautrainings. Nur 15 Profis aus dem Kader sind derzeit trainingsbereit - und darunter befinden sich die drei Torhüter Michael Langer, Ralf Fährmann und Martin Fraisl. Von den zwölf Feldspielern waren Salif Sané und Marc Rzatkowski zudem zuletzt angeschlagen.

Büskens wird deshalb wohl einigen Spielern aus der Knappenschmiede die Chance geben, sich bei den Profis im Training zu bewähren.

15 Profis im Training: Fraisl, Fährmann, Langer - Sané, Matriciani, Lode - Palsson, Flick, Zalazar, Drexler, Mikhailov, Rzatkowski - Terodde, Bülter, Pieringer

Drei Spieler sind nach Verletzungen im Aufbautraining: Ouwejan, Aydin, Vindheim

Neun Spieler fehlen aktuell im Training: Latza, Ranftl (beide Corona), Lee (verletzt), Thiaw (geschont), Itakura, Kaminski, Churlinov, Idrizi, Calhanoglu (alle mit Nationalmannschaften unterwegs)