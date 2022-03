Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat noch Aufstiegschancen. Mit Taylan Duman konnte ein Neuzugang aus dem Ruhrgebiet zuletzt überzeugen.

Taylan Duman ist aktuell auf dem besten Weg, sich als Stammspieler in der 2. Liga zu etablieren. Der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2021 vom Regionalliga-Meister Borussia Dortmund II zum 1. FC Nürnberg. In der Hinrunde hatte der gebürtige Moerser Anlaufschwierigkeiten im deutschen Unterhaus und spielte in den ersten 17 Liga-Partien nur viermal von Beginn an. Im DFB-Pokal konnte Duman jedoch auf Anhieb überzeugen und erzielte in den ersten beiden Runden in Ulm (1:0) und gegen den HSV (3:5 n.E.) jeweils den einzigen Nürnberger Treffer in der regulären Spielzeit.

Als der ambitionierte FCN vor wenigen Wochen gegen Ingolstadt (0:5) und in Karlsruhe (1:4) zwei Packungen kassierte, wurden die Rufe nach Wechseln in der Startelf lauter. Trainer Robert Klauß reagierte und setzte auf den 1,80-Meter-Mann. Und: Duman nutzte seine Chance! Der ehemalige Jugendspieler des MSV Duisburg und von Fortuna Düsseldorf war gegen Jahn Regensburg (2:0) und beim 2:0-Erfolg in Rostock der beste Mann auf dem Platz und traf in beiden Partien zum 2:0-Endstand – seine ersten beiden Treffer in der 2. Bundesliga. Dank seiner starken Leistungen wurde Duman zweimal in Folge in die kicker-Elf des Tages gewählt.

In der Meister-Saison 2020/21 sammelte Taylan Duman für Borussia Dortmund II in 22 Liga-Partien 20 Scorerpunkte – zwölf Tore, acht Vorlagen – und war maßgeblich am Drittliga-Aufstieg der BVB-Reserve beteiligt. Der Offensivakteur ist für seine Technik, sein Spielverständnis und einen starken Abschluss bekannt.

Der 24-Jährige rangiert mit den Franken auf dem fünften Tabellenplatz. Nur fünf Punkte beträgt der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Am Samstag (20.30 Uhr) steht das Top-Spiel gegen den HSV auf dem Programm und Nürnberg hat die Möglichkeit, den direkten Konkurrenten mit einem Sieg tabellarisch zu überholen.

RevierSport hat mit Taylan Duman (24) vor dem Top-Duell über die ersten Monate in Nürnberg, die Qualität der 2. Liga und das Ziel für die restlichen Spiele gesprochen:

Taylan Duman (24) über …

die letzten beiden Partien mit zwei Toren und zwei Siegen: "Die Erleichterung war sehr groß, weil wir jetzt wieder in die richtige Spur gefunden haben und das Selbstvertrauen zurückgekommen ist. Das ist natürlich wichtig für jeden Einzelnen."

seine bisherige Saison: "Ich musste mich erst einmal akklimatisieren. Neue Mannschaft, neue Stadt, neues Leben. Das macht schon was mit einem. Ich glaube, jetzt bekomme ich meine Leistung auf den Platz und hoffe, dass es so weitergeht."

die ersten Monate in Nürnberg und die Stimmung in der Mannschaft: "Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und ich wurde auch von Tag eins an super aufgenommen. Nürnberg ist eine sehr schöne Stadt, weswegen es mir auch nicht schwerfiel, mich hier wohl zu fühlen."

die Qualität in der 2. Liga: "Die 2. Liga ist sehr intensiv und athletisch geprägt – meist ein großer Abnutzungskampf. Die individuelle Qualität ist aber bei einzelnen Spielern hoch und ich glaube, das sieht man auch."

den bislang besten Gegner von allen Spitzenteams: "Für mich persönlich waren der Hamburger SV und Werder Bremen am stärksten. Mir gefällt die Art Fußball zu spielen, wie es der HSV in dieser Saison macht."

das Ziel mit der Mannschaft für die restlichen Spiele: "Unser Ziel vor der Saison war, dass wir am Ende zwischen Platz fünf und acht landen. Da sind wir gut im Soll."

sein persönliches Ziel: "Ich möchte der Mannschaft weiterhin so helfen, wie ich es zuletzt machen konnte. Alles andere kommt mit harter Arbeit!"